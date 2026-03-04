Giriş
    Google’dan Pixel cihazlara masaüstü modu hamlesi

    Google, mart güncellemesiyle Pixel 8 ve üzeri modellere USB-C üzerinden harici monitör desteği sunan masaüstü modunu getirdi. Yeni mod klavye ve fare desteği de sunuyor.

    Google, mart ayı Pixel güncellemesi kapsamında dikkat çeken bir yeniliği devreye aldı. Şirket, Pixel 8 ve daha yeni modeller için masaüstü benzeri bir kullanım deneyimi sunan yeni bir modu kullanıma açtığını duyurdu. Bu özellik sayesinde uyumlu Pixel telefonlar ve tabletler, harici bir monitöre bağlandığında çok pencereli bir masaüstü arayüzüne dönüşebilecek.

    USB-C ile ekranlar masaüstü oluyor

    Yeni masaüstü modu, USB-C bağlantısı üzerinden harici monitör desteği sunuyor. Pixel 8 ve sonrasında tanıtılan modeller, uygun bir ekranla bağlantı kurulduğunda masaüstü benzeri çoklu pencere deneyimi sunmaya başlıyor. Bu yapı, aynı anda birden fazla uygulamanın açık tutulmasına ve pencereler arasında rahat geçiş yapılmasına olanak tanıyor.

    Fare ve klavye desteği de sunan sistem, telefonu adeta taşınabilir bir bilgisayara dönüştürmeyi hedefliyor. Böylece kullanıcılar belge düzenleme, e-posta yönetimi ya da web tabanlı çalışmalar gibi üretkenlik odaklı işlemleri daha konforlu bir ekranda gerçekleştirebiliyor.

    Google, özelliğin Pixel 9 Pro Fold ve Pixel 10 Pro Fold modelleriyle de uyumlu olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Pixel Tablet de masaüstü pencereleme özelliklerinden payını alıyor.

    Google, yeni masaüstü deneyimine ilişkin görseller paylaşmasa da şirketin Android için masaüstü benzeri bir yapı üzerinde aylardır çalıştığı biliniyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Google, bu alanda Samsung ile iş birliği yaptığını ve Samsung’un Samsung DeX özelliğini temel alarak Android tarafında benzer bir deneyimi geliştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

