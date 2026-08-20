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    Google'dan üniversite öğrencilerine 1 yıllık ücretsiz AI Plus fırsatı

    Google, üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca ücretsiz Google AI Plus aboneliği sunuyor. Türkiye'nin de dahil olduğu kampanyadan yararlanmak için öğrenci doğrulaması yeterli. İşte adımlar:

    Google'dan üniversite öğrencilerine 1 yıllık ücretsiz AI Plus! Tam Boyutta Gör
    Google, yeni eğitim dönemi öncesinde üniversite öğrencilerini ilgilendiren yeni bir kampanya başlattı. Şirket, belirli şartları karşılayan öğrencilere gelişmiş yapay zekâ araçlarını içeren Google AI Plus aboneliğini 12 ay boyunca ücretsiz kullanma imkanı sunuyor. Kampanya Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 140'tan fazla ülkede geçerli.

    Google'dan üniversite öğrencilerine 1 yıllık ücretsiz AI Plus

    Google'ın öğrencilere sunduğu Google AI Plus paketi, Gemini için daha yüksek kullanım limitlerinin yanı sıra gelişmiş yapay zekâ özellikleri ve genişletilmiş depolama alanı gibi avantajlar sağlıyor. Yapılması gerekenler ise oldukça basit. Öğrenci doğrulamasının tamamlanmasının ardından abonelik kapsamında Gemini'ın daha yüksek kullanım limitlerine ve gelişmiş model özelliklerine erişilebiliyor. Gerekli detayları ise hemen aşağıda anlattık.

    Kampanyanın sunduğu avantajlar bununla da değil. Google, Gemini içerisine öğrenciler için özel bir merkez de ekliyor. Bu bölüm üzerinden ders notları, bilgi kartları ve pratik sınavlar gibi eğitim materyalleri tek bir yerde yönetilebiliyor. Kullanıcılar ayrıca komutlarla karmaşık konular hakkında etkileşimli 3D görselleştirmeler ve simülasyonlar oluşturabiliyor.

    Gemini Live tarafında sunulan Derin Araştırma özelliği de öğrencilerin araştırma süreçlerini kolaylaştırıyor. Sesli komutlarla birden fazla adımdan oluşan araştırmalar başlatılabilirken, Gemini elde ettiği sonuçlar üzerinden kullanıcıyla karşılıklı değerlendirme yapabiliyor. 

    Ücretsiz Google AI Plus nasıl alınır?

    1. Google'ın öğrenci kampanyası sayfasını açın.
    2. Kişisel Google hesabınızla giriş yapın.
    3. Öğrenci durumunuzu SheerID üzerinden doğrulayın.
    4. Doğrulama tamamlandıktan sonra 12 aylık ücretsiz Google AI Plus üyeliğini etkinleştirin.
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