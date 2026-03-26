Google'dan yapay zekada devrim: TurboQuant ile 6 kat az bellek kullanımı ve 8 kat hız!

Şirketin araştırma blogunda paylaşılan bilgilere göre TurboQuant, model boyutunu ciddi şekilde küçültürken dikkat çekici bir şekilde doğruluk kaybı olmadan çalışabiliyor. Bu özellik, bugüne kadar yapay zeka optimizasyonunda karşılaşılan en büyük sorunlardan birine doğrudan çözüm sunuyor.
TurboQuant’ın odak noktası, “anahtar-değer önbelleği” (key-value cache). Google bunu, modelin tekrar hesaplama yapmamak için önemli bilgileri sakladığı bir tür dijital kopya kağıdına benzetiyor. Çünkü büyük dil modelleri aslında bilgiyi gerçekten bilmiyor, bunun yerine, anlamları temsil eden vektörler üzerinden çalışıyor. Bu vektörler, metni sayısallaştırarak anlam ilişkilerini kuruyor. İki vektör birbirine ne kadar yakınsa, kavramsal olarak da o kadar benzer demek.
Ancak bu vektörler oldukça yüksek boyutlular ve yüzlerce hatta binlerce parametre içerebiliyorlar. Bu da hem bellekte büyük yer kaplamalarına hem de performansın düşmesine neden oluyor. Bu sorunu çözmek için geliştiriciler genellikle “quantization” (nicemleme) adı verilen yöntemlerle veriyi daha düşük hassasiyetle işliyor. Fakat bunun dezavantajı, model çıktılarının kalitesinin düşmesi. TurboQuant ise Google’ın ilk testlerine göre kaliteyi bozmadan 6 kat daha az bellek kullanımı ve 8 kat daha yüksek performans sağlayabiliyor.
TurboQuant nasıl çalışıyor?
TurboQuant iki aşamalı bir süreçten oluşuyor. İlk adımda “PolarQuant” adı verilen bir sistem devreye giriyor. Normalde yapay zeka vektörleri XYZ (kartezyen) koordinatlarıyla ifade edilirken, PolarQuant bunları kutupsal koordinatlara dönüştürüyor. Böylece her vektör yalnızca iki bilgiyle temsil ediliyor: yarıçap (verinin gücü) ve açı (verinin anlam yönü).
Google bunu şöyle örneklendiriyor: Geleneksel yöntem “3 blok doğuya, 4 blok kuzeye git” demek gibiyken, yeni yöntem “37 derece açıyla 5 blok git” şeklinde daha kısa ve verimli bir ifade sunuyor. Bu da hem veri boyutunu küçültüyor hem de hesaplama yükünü azaltıyor.
İkinci aşamada ise oluşabilecek küçük hatalar düzeltiliyor. PolarQuant veriyi sıkıştırırken bazı sapmalar yaratabiliyor. Bunu düzeltmek için “Quantized Johnson-Lindenstrauss (QJL)” yöntemi kullanılıyor. Bu teknik, her vektörü yalnızca tek bir bit (+1 veya -1) ile temsil ederek hata düzeltme katmanı ekliyor ve önemli ilişkileri koruyor. Sonuç olarak modelin dikkat (attention) hesaplamaları daha doğru hale geliyor.
İddialı performans değerleri
TurboQuant gibi teknolojiler, yapay zeka modellerinin çalıştırma maliyetini düşürebilir ve daha az bellekle daha güçlü sistemler oluşturulmasını sağlayabilir. Özellikle mobil cihazlar için bu gelişme büyük önem taşıyor. Akıllı telefonların donanım sınırları düşünüldüğünde, TurboQuant gibi sıkıştırma teknikleri sayesinde veriler buluta gönderilmeden cihaz üzerinde daha kaliteli yapay zeka çıktıları mümkün olabilir.
