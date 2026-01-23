Google DeepMind: Yapay Genel Zeka (AGI) artık ufukta görünüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Google DeepMind’in kurucu ortaklarından ve Baş AGI Bilim İnsanı Shane Legg, yapay genel zekanın (AGI) artık teorik bir hedef olmaktan çıkıp somut biçimde “ufukta belirdiğini” söyledi. Legg’e göre AGI’nin ortaya çıkışı yalnızca teknoloji dünyasını değil, küresel ekonomiyle birlikte birçok şeyi dönüştürecek. Bu öngörü doğrultusunda Google DeepMind, AGI sonrası dünyayı anlamaya yönelik yeni ve kritik bir araştırma alanı başlatıyor.

AGI sonrası ekonomi

Shane Legg, doğrudan kendisine bağlı çalışacak kıdemli bir ekonomist arayışında olduklarını duyurdu. Bu pozisyon, Google DeepMind bünyesinde oluşturulacak yeni bir araştırma biriminin liderliğini üstlenecek ve AGI ile birlikte şekillenecek ekonomi düzenini inceleyecek. Şirket, bu rolü “Chief AGI Economist” yani Baş AGI Ekonomisti olarak tanımlıyor.

Bu görev kapsamında yürütülecek çalışmalar, yalnızca kısa vadeli ekonomik etkilerle sınırlı kalmayacak. Araştırmalar, AGI ve hatta Yapay Süper Zeka (ASI) sonrasında kıtlık kavramının nasıl değişeceği, servetin ve gücün nasıl dağıtılacağı, ekonomik sistemlerin hangi varsayımlar üzerine yeniden inşa edilmesi gerektiği gibi temel sorulara odaklanacak.

Google DeepMind, AGI sonrası ekonomiyi günümüz modelleriyle açıklamanın yetersiz kalacağını düşünüyor. Bu nedenle yeni pozisyon, ajan tabanlı simülasyonlar ve gelişmiş ekonomik modeller geliştirerek farklı gelecek senaryolarını test etmeyi hedefliyor. Yapılacak çalışmalar, mevcut ekonomik kabulleri sorgulayarak, servet, üretim ve dağıtım mekanizmalarının AGI ile birlikte nasıl evrileceğini ortaya koyacak.

AGI nedir ve neden kritik önemde?

Tam Boyutta Gör AGI, yani Yapay Genel Zeka, insanın sahip olduğu bilişsel yeteneklerin tamamına yakınını kapsayabilen, farklı alanlarda öğrenebilen, öğrendiklerini genelleyebilen ve yeni problemlere uyarlayabilen yapay zeka sistemlerini ifade ediyor. Günümüzde kullanılan dar yapay zeka sistemleri belirli görevlerde son derece başarılı olsa da AGI bu sınırları aşarak insan benzeri muhakeme, planlama ve problem çözme yeteneklerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Bunu şu şekilde düşünün. İnsansı bir robotunuz var. Ev işlerinde size yardım ediyor ve mesai saati geldiğinde evden çıkıp işe gidiyor, çalışıyor ve tekrar eve geliyor. Mevcut hiçbir yapay zeka modeli ile bu tür kapsayıcılığa erişmek imkansız. AGI ile bu geçişlerin mümkün olması öngörülüyor.

Bu öngörü zaten onlarca yıldır var. Yeni bir şey yok. Yeni olan şey ise gerçekten de bu öngörüye yaklaşılmış olması. Bunun AGI olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı ise ayrı ve esasında gereksiz bir konu. İnsanlar yerine çalışan robotlar ve yapay zekaların olduğu bir dünyada “ekonomi” dediğimiz şeyin nasıl işleyeceği belirsiz. DeepMind’ın amacı da AGI’nin üretim kapasitesini neredeyse sınırsız hale getirdiği bir dünyada ekonomik sistemlerin nasıl evrileceğini araştırmak.

