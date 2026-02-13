Giriş
    Google Docs, Gemini destekli sesli özetler özelliğini kullanıma sundu

    Google Docs, Gemini destekli sesli özet özelliğini web sürümünde kullanıma sunuyor. Belgelerinizin dakikalar içinde özetlerini dinlemeniz artık mümkün. İşte detaylar:

    Google Docs, Gemini destekli sesli özetler desteğine kavuştu Tam Boyutta Gör
    Google Docs, Gemini destekli sesli özet özelliğini web sürümünde kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. Şirket, daha önce Ağustos ayında metinden sese dönüştürme özelliğini devreye almıştı. Yeni özellikle birlikte artık kullanıcılar, belgelerinin kısa bir sözlü özetini doğrudan dinleyebiliyor.

    Google Docs’taki Gemini tabanlı sesli özetler nasıl çalışıyor?

    Yeni sesli özet özelliği, Google’ın üretken yapay zekâ modeli Gemini tarafından destekleniyor. Sistem, yalnızca açık sekmeyi değil, belgede yer alan birden fazla sekmeyi de analiz ederek içeriğin kısa bir sözlü özetini oluşturabiliyor. Bu yaklaşım, özellikle kapsamlı raporlar veya çok bölümlü çalışma dosyalarında zaman kazandırmayı hedefliyor. Özetlerin genellikle birkaç dakikadan kısa sürdüğü ve doğal bir konuşma tonuyla sunulduğu belirtiliyor. Böylece kullanıcılar, uzun metinleri baştan sona okumak yerine temel noktaları dinleyerek hızlıca kavrayabiliyor.

    Sesli özet, özel bir oynatıcı arayüzü üzerinden çalışıyor. Bu oynatıcıda zaman çizelgesi kaydırıcısı bulunuyor ve kullanıcılar özetin belirli bir bölümüne doğrudan atlayabiliyor. Oynatma hızı 0,5x ile 2x arasında ayarlanabiliyor; bu da yoğun bir iş temposunda bilgiyi daha hızlı tüketmek isteyenler için esneklik sağlıyor. Ayrıca anlatıcı, ikna edici ya da koç gibi farklı ses seçenekleri sunuluyor.

    Özelliğin yalnızca web sürümünde sunulması da dikkat çekiyor. Kullanıcılar, masaüstü tarayıcı üzerinden Araçlar > Ses menüsüne giderek erişebiliyor ve "Bu sekmeyi dinle" seçeneğinin yanında konumlanan "Belge özetini dinle" komutuyla özeti dinleyebiliyor.

    Dağıtım planı ise kademeli bir takvime bağlanmış durumda. Sesli özet özelliği, Business Standard ve Plus ile Enterprise Standard ve Plus abonelerine sunulacak. Bunun yanı sıra Google AI Ultra for Business ve Google AI Pro for Education eklentilerine sahip kullanıcılar da erişim sağlayabilecek. Ayrıca Google AI Pro ve Ultra planları da desteklenen paketler arasında yer alıyor. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

