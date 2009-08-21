Google doğruladı; Linux için 64-bit Chrome geliyor

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Sürekli güncellenen ve kullanım yaygınlığı her geçen gün hızla artan popüler internet tarayıcısı Google Chrome, 64-bit işletim sistemlerine geliyor. Yaklaşık bir yıl önce kullanıma sunulan ve şu an 32-bit işletim sistemleriyle uyumlu olan Chrome için 64-bit versiyonunun çalışmalarına devam edildiği, ilk etapta Linux ve Mac OS daha sonras ise Windows versiyonlarının geleceği duyuruldu.

Google Chrome tarafından kullanıolan C8 JavaScript motorunun 64-bit Windows sürümlerinde çalışmadığı için önceliğin Linux ve Mac OS'a verildiği açıklandı. Bu arada Mozilla cephesinde de 64-bit çalışmalarının devam ettiği Firefox 3.6 resmi sürümü ile birlikte 64-bit desteğinin sağlanması beklenirken Safari (Apple) ve Opera'da (Linux ve OpenBSD için) ise 64-bit desteği sunulmakta.