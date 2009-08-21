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Google doğruladı; Linux için 64-bit Chrome geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google doğruladı; Linux için 64-bit Chrome geliyor
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Sürekli güncellenen ve kullanım yaygınlığı her geçen gün hızla artan popüler internet tarayıcısı Google Chrome, 64-bit işletim sistemlerine geliyor. Yaklaşık bir yıl önce kullanıma sunulan ve şu an 32-bit işletim sistemleriyle uyumlu olan Chrome için 64-bit versiyonunun çalışmalarına devam edildiği, ilk etapta Linux ve Mac OS daha sonras ise Windows versiyonlarının geleceği duyuruldu.

Google Chrome tarafından kullanıolan C8 JavaScript motorunun 64-bit Windows sürümlerinde çalışmadığı için önceliğin Linux ve Mac OS'a verildiği açıklandı. Bu arada Mozilla cephesinde de 64-bit çalışmalarının devam ettiği Firefox 3.6 resmi sürümü ile birlikte 64-bit desteğinin sağlanması beklenirken Safari (Apple) ve Opera'da (Linux ve OpenBSD için) ise 64-bit desteği sunulmakta.


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c34 10 yıl
yaşasın :D :D
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FbA3* 10 yıl
Google'ında girmediği yer kalmadı
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marvinous 10 yıl
@muuzoo
Gnash playerdan mı bahsediyorsun?
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muuzoo 10 yıl
paradoxical_boy

@muuzoo

Gnash playerdan mı bahsediyorsun?


Yok Adobe'un Flash Player 10'undan bahsediyorum. Aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsin

download.macromedia.com/...

Buradan da nasıl kuracağına bakabilirsin

news.softpedia.com/...
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sertacaygun 10 yıl
Linux %1 kullanım oranını yeni geçmemiş miydi ?
Bende de bir aralar Linux sevdası vardı ama alışamadım. Rahatım yerinde Windows'umla...
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muuzoo 10 yıl
Nihayet. :) Bu arada 64 bit flash desteği linux altında mevcut.
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RaDReS 10 yıl
Bu olsa olsa Linux ün ayak sesleri olur ;)
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yekoo 10 yıl
64bit işletim sisteminde 64bit tarayıcı kullanmak iyide flash desteğinin olmaması günümüzde çok büyük bir sorun bende w7 x64 kullanıcı olarak bu sebepten dolayı 32bit tarayıcıları kullanıyorum..
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sadtneverdie 10 yıl
ne saçma bir yorum madem bunlar win 7 nin ayak sesleri niye windows için 64 bit sürümler yok linux için var?
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x1650Pro 10 yıl
64 bit desteği yaygınlaşmaya başladı yavaş yavaş bunlar win7 nin ayak sesleri
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