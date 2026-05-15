    Google doğruladı: WhatsApp, "Telefon" uygulamasına geliyor

    Google, Android telefon uygulaması için uzun süredir beklenen bir özelliği hazırlıyor. Yakında WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalardaki aramalar doğrudan varsayılan arama ekranında görünebilir.

    Google, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor. Yeni özellikle birlikte WhatsApp, Telegram veya Messenger gibi VoIP tabanlı uygulamalardan gelen aramalar, doğrudan Android'in varsayılan telefon uygulamasıyla entegre çalışabilecek.

    WhatsApp telefon uygulamasına geliyor

    Ortaya çıkan bilgilere göre özellik, "Calling accounts" yani arama hesapları sistemi üzerinden sunulacak. Android Authority ekibi, özelliği Android Canary 2605 sürümünü çalıştıran Pixel 9 üzerinde aktif hale getirmeyi başardı. Yeniliğin, Google'ın varsayılan telefon uygulaması olan Phone by Google içerisinde yer aldığı belirtiliyor.

    Yeni sistem sayesinde üçüncü taraf uygulamalardan gelen aramalar da normal hücresel aramalar gibi çağrı geçmişinde görüntülenebilecek. Böylece kullanıcılar, kendilerini arayan kişiyi tekrar aramak için doğrudan WhatsApp veya Telegram uygulamasını açmak zorunda kalmayacak. Aramalar, telefon uygulaması üzerinden başlatılabilecek.

    Bu özellik Android'in telecom framework altyapısını kullanıyor. Sistem, üçüncü taraf uygulamaların arama bilgilerini Android'in yerel telefon uygulamasına kaydetmesine izin veriyor. Sonuç olarak VoIP aramaları da standart telefon görüşmeleri gibi çalışabilecek.

    Paylaşılan bilgilere göre yeni özellik Android 16.1 ve üzeri sürümlerde kullanılabilecek. Şimdilik test aşamasında olan yeniliğin, önümüzdeki aylarda daha geniş çaplı dağıtıma çıkması bekleniyor.

