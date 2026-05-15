Google doğruladı: WhatsApp, "Telefon" uygulamasına geliyor

WhatsApp telefon uygulamasına geliyor
Ortaya çıkan bilgilere göre özellik, "Calling accounts" yani arama hesapları sistemi üzerinden sunulacak. Android Authority ekibi, özelliği Android Canary 2605 sürümünü çalıştıran Pixel 9 üzerinde aktif hale getirmeyi başardı. Yeniliğin, Google'ın varsayılan telefon uygulaması olan Phone by Google içerisinde yer aldığı belirtiliyor.
Bu özellik Android'in telecom framework altyapısını kullanıyor. Sistem, üçüncü taraf uygulamaların arama bilgilerini Android'in yerel telefon uygulamasına kaydetmesine izin veriyor. Sonuç olarak VoIP aramaları da standart telefon görüşmeleri gibi çalışabilecek.
Paylaşılan bilgilere göre yeni özellik Android 16.1 ve üzeri sürümlerde kullanılabilecek. Şimdilik test aşamasında olan yeniliğin, önümüzdeki aylarda daha geniş çaplı dağıtıma çıkması bekleniyor.
