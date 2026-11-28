Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google Dokümanlar, Microsoft Word dosyalarını dönüştürmeden doğrudan karşılaştırma özelliğini sundu. Kullanıcılar, Drive üzerindeki Word belgelerini Araçlar menüsünden kolayca karşılaştırabilecek. Orijinal biçimi koruyan sistem, metinlerdeki tüm değişiklikleri pembe renkle vurgulayıp sağ panelde detaylıca listeliyor. Bu sayede dosya dönüşüm karmaşası ve zaman kaybı tamamen sona eriyor. Güncelleme, tüm kurumsal ve bireysel Google kullanıcılarının erişimine açıldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Google Dokümanlar, Microsoft Word belgelerini başka bir formata dönüştürmeye gerek kalmadan karşılaştırmayı sağlayan yeni özelliğini kullanıma sunuyor. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar, Google Dokümanlar üzerinden açtıkları Word dosyalarını başka belgelerle karşılaştırarak iki sürüm arasındaki değişiklikleri doğrudan görüntüleyebilecek.

Google Dokümanlar'ın Word uyumluluğu genişliyor

Google, Microsoft Office dosyalarının kendi çevrim içi ofis araçlarıyla uyumunu geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kullanıcılar uzun süredir Microsoft Word tarafından kullanılan .docx uzantılı dosyaları Google Drive'a yükleyebiliyor, bu belgeleri Google Dokümanlar üzerinden açabiliyor ve orijinal dosya biçimini koruyarak düzenleyebiliyor. Ancak bu uyumluluk, uygulamanın bütün özelliklerinin Word belgelerinde de kullanılabildiği anlamına gelmiyordu. Özellikle iki farklı belge sürümünü karşılaştırma işlevinin desteklenmemesi, farklı platformlarda çalışan kullanıcılar açısından önemli bir eksiklik oluşturuyordu.

Yeni güncelleme, bu sınırlamayı ortadan kaldırarak Google Dokümanlar'ın belge karşılaştırma aracını Microsoft Word dosyaları için de kullanılabilir hâle getiriyor. Kullanıcılar artık bir Word belgesini Google Drive'a yükledikten sonra dosyayı dönüştürmeden başka bir belgeyle karşılaştırabiliyor. Bunun için Google Dokümanlar içerisindeki Araçlar menüsünde bulunan Belgeleri Karşılaştır seçeneğinin kullanılması gerekiyor. Ardından karşılaştırılacak ikinci dosya seçildiğinde sistem, iki belge arasındaki farklılıkları belirleyerek kullanıcıya sunuyor.

Motorola Moto Tag 3 Amazon'da ortaya çıktı: Yenilikler sınırlı 6 gün önce eklendi

Bu yaklaşımın en önemli avantajlarından biri, dosya biçimleri arasındaki uyumluluk sorunlarını azaltması. Daha önce farklı sürümlerdeki belgeleri karşılaştırmak isteyen kullanıcıların dosyaları Google Dokümanlar biçimine dönüştürmesi veya farklı yöntemlere başvurması gerekebiliyordu. Dönüştürme işlemleri bazı iş akışlarında ek dosyaların oluşmasına, belgelerin farklı sürümlerinin birbirine karışmasına ve dosya yönetiminin zorlaşmasına neden olabiliyor. Yeni özellik, mevcut Word dosyasının biçimini koruyarak karşılaştırma yapılmasına imkân tanıdığı için bu tür işlemleri daha pratik hâle getirebilir.

Karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan değişiklikler, kullanıcıların kolayca inceleyebileceği görsel bir arayüz üzerinden gösteriliyor. Google'ın paylaştığı örnekte, bir hukuk hizmetleri sözleşmesinin iki farklı sürümü karşılaştırılıyor. Belgeler arasındaki eklemeler ve değişiklikler pembe renkle vurgulanırken, her bir düzenlemeye ilişkin ayrıntılar ekranın sağ tarafında bulunan ayrı bir panelde listeleniyor. Böylece kullanıcıların iki belgeyi baştan sona okuyarak değişiklikleri manuel biçimde belirlemesine gerek kalmıyor.

Google'ın açıklamasına göre yeni belge karşılaştırma özelliği hem Hızlı Yayın hem de Planlı Yayın alanlarında kullanıma sunulmuş durumda. Dağıtım kapsamına tüm Google Workspace müşterileri, Workspace Individual aboneleri ve kişisel Google hesaplarına sahip kullanıcılar dahil ediliyor. Bu kapsam, özelliğin yalnızca kurumsal aboneliklerle sınırlandırılmadığını ve bireysel kullanıcıların da güncellemeden yararlanabileceğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: