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    Google Dreambeans tanıtıldı: Günlük kullanımlarınızdan hikâyeler

    Google Dreambeans yapay zekâ projesi günlük kullandığınız Google uygulamalarının kayıtlarını tutarak ertesi günü farklı hikayeler ile karşınıza çıkmayı amaçlıyor.

    Google Dreambeans Tam Boyutta Gör
    Gün içinde sürekli kullandığınız uygulamaları ekran süresi üzerinden kontrol etmek yanında onlardan bir hikâye oluşturmak fikri nasıl olurdu? Google Labs ekibi bu sorunun cevabını yeni bir proje ile bulmuş.

    Google Dreambeans nedir?

    Google Labs ekibinin son ürünü olan Dreambeans, günlük kullanımınızı hikâyelere dökme fikrine odaklanıyor. Gmail, Takvim, YouTube, Arama, Google Fotoğraflar gibi Google uygulamalarınızda 1 gün neler yaptıysanız bunları bir araya getirerek ertesi günü size hikâye olarak sunuyor.

    Google Fotoğraflar uygulamasında yüz gruplama seçeneğinin aktif olmasını ve en az 1 Google uygulamasını bağlamanızı gerektiren Dreambeans, ilk hikâyeyi hazırladıktan sonra her gün sabah saatlerinde kullanıcıya bildirim göndererek hikayesini hatırlatıyor.

    Belirli bölgelerin ziyaret edilmesi, konuların keşfedilmesi, etkinliklerin tecrübe edilmesi gibi pek çok tavsiyede bulunan Dreambeans, yapay zekâ odaklı içerikler hazırlıyor. Eğer siz veya arkadaşınız konu olursa bu kez Google Fotoğraflar ve Nano Banana 2 kullanarak özelleştirilmiş sahneler hazırlıyor.

    Google Dreambeans ilk olarak ABD’de yaşayan 18 yaşından büyük Google AI Ultra abonelerine açılmış durumda. Android ve iOS için geliştirilen Dreambeans yakın dönemde daha fazla kullanıcıya ulaşmış olacak.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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