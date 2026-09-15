Google Drive'a yapay zeka dopingi: Gemini önerileri geliyor

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Tam Boyutta Gör Google, Google Drive kullanıcılarının dağınık dosyalarını daha kolay düzenleyebilmesi için Gemini destekli yeni bir özellik kullanıma sunuyor. Organize My Files adı verilen özellik, Drive'daki dosyaların mevcut klasör yapısına göre nereye taşınabileceğini analiz ederek kullanıcıya öneriler sunuyor.

Gemini Google Drive'ı nasıl düzenliyor?

Google, özelliği geçtiğimiz yıl test etmeye başlamıştı. Haziran ayında Workspace kullanıcılarına sunulmaya başlayan araç, şimdi daha geniş kapsamda kullanılabiliyor. Gemini tarafından hazırlanan öneriler kullanıcı tarafından inceleniyor ve yalnızca onaylanan işlemler gerçekleştiriliyor. Özelliği kullanmak için web üzerinden Google Drive'a girerek My Drive bölümünü açmak gerekiyor.

Ardından arayüzün üst kısmındaki Suggest file moves "Dosya taşıma önerisinde bulun" seçeneğine tıklanıyor. Gemini, dosyaların taşınabileceği klasörleri öneriyor ve kullanıcı yeni pencerede bu önerileri tek tek inceleyebiliyor. Kullanıcı, her işlemin yanında bulunan kutucukları işaretleyerek hangi değişikliklerin yapılacağını seçebiliyor.

Gemini gerektiğinde yeni klasörler oluşturmayı da önerebiliyor. Ayrıca imleç dosyanın üzerine getirildiğinde, taşınması önerilen dosya veya belgeler önizlenebiliyor. Ancak Gemini'nin önemli bir sınırı bulunuyor. Dosyaları yeniden adlandıramıyor. Ayrıca önerilerin dosya içeriklerinin okunmasına dayanmadığı belirtiliyor. Bu nedenle sistemden daha iyi sonuç almak için dosyaların önceden anlamlı şekilde adlandırılmış ve belirli bir klasör düzenine sahip olması gerekiyor.

Gemini özelliği kimler kullanabilir?

Organize My Files özelliği ücretsiz Google hesaplarında kullanılamıyor. Kullanmak için Google AI Pro veya AI Ultra aboneliği gerekiyor. Ayrıca yeni özellik, Business, Enterprise ve Education hesaplarında da kullanılabiliyor. Ancak iş hesaplarıyla kişisel dosyalar düzenlenemiyor ve iş arkadaşlarıyla paylaşılan dosya veya klasörlerde Gemini'nin düzenleme önerilerinden yararlanılamıyor. Sistem yalnızca özel klasörlerde çalışıyor.

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Google Workspace'te Smart features özelliğinin de etkin olması gerekiyor. Bu ayar Gmail üzerinden Ayarlar > Tüm ayarları gör > Genel > Workspace akıllı özellik ayarlarını yönet bölümünden kontrol edilebiliyor.

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