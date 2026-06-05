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Tam Boyutta Gör Google, yapay zekâ destekli asistanı Gemini'nin erişim alanını genişletmeye devam ediyor. Şirket şimdi de düşük donanımlı cihazlar için geliştirilen Android Go platformuna Gemini desteği getirdiğini duyurdu. "Gemini Go" olarak adlandırılan yeni sürüm, en az 2GB RAM'e sahip Android Go telefonlarda kullanılabilecek.

Android Go cihazlara Gemini desteği geliyor

Kaçıranlar için Android Go, sınırlı depolama alanı, düşük RAM kapasitesi ve daha mütevazı işlemci gücüne sahip giriş seviyesi cihazlar için optimize edilmiş Android sürümü olarak biliniyor. Google'ın açıklamasına göre Gemini Go, bu cihazların donanım sınırları dikkate alınarak daha hafif bir yapıda geliştirildi ve Google Assistant Go'nun yerini alacak.

Kullanıcılar Gemini Go'yu Google Arama uygulaması üzerinden kullanabilecek. Google'a göre Gemini Go, standart Gemini deneyiminin birçok temel özelliğini sunuyor. Kullanıcılar yapay zekâ asistanı üzerinden arama yapabilecek, mesaj gönderebilecek ve günlük işlemlerini yönetebilecek. Ayrıca telefon araması yapma, SMS gönderme,yolculuk süresini hesaplama, restoran ve elektrikli araç şarj istasyonu bulma, alarm kurma, takvim oluşturma, müzik ve medya oynatma, belge, fotoğraf ve dosya yükleyerek sohbetlere ek bağlam sağlama gibi yeteneklere sahip.

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Android 13 Go Edition ile birlikte Android Go cihazlarında minimum RAM gereksinimi 2GB olarak belirlenmişti. Bu nedenle piyasada Gemini Go desteğini alabilecek çok sayıda cihaz bulunuyor. Google, güncellemenin kademeli olarak dağıtılacağını açıkladı. Şirketin aşamalı dağıtım politikası nedeniyle bazı kullanıcıların Gemini Go'ya erişmesi birkaç hafta sürebilir.

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Google duyurdu: Android Go cihazlara Gemini desteği geliyor

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