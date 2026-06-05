Google duyurdu: Android Go cihazlara Gemini desteği geliyor

Android Go cihazlara Gemini desteği geliyor
Kaçıranlar için Android Go, sınırlı depolama alanı, düşük RAM kapasitesi ve daha mütevazı işlemci gücüne sahip giriş seviyesi cihazlar için optimize edilmiş Android sürümü olarak biliniyor. Google'ın açıklamasına göre Gemini Go, bu cihazların donanım sınırları dikkate alınarak daha hafif bir yapıda geliştirildi ve Google Assistant Go'nun yerini alacak.
Kullanıcılar Gemini Go'yu Google Arama uygulaması üzerinden kullanabilecek. Google'a göre Gemini Go, standart Gemini deneyiminin birçok temel özelliğini sunuyor. Kullanıcılar yapay zekâ asistanı üzerinden arama yapabilecek, mesaj gönderebilecek ve günlük işlemlerini yönetebilecek. Ayrıca telefon araması yapma, SMS gönderme,yolculuk süresini hesaplama, restoran ve elektrikli araç şarj istasyonu bulma, alarm kurma, takvim oluşturma, müzik ve medya oynatma, belge, fotoğraf ve dosya yükleyerek sohbetlere ek bağlam sağlama gibi yeteneklere sahip.
Android 13 Go Edition ile birlikte Android Go cihazlarında minimum RAM gereksinimi 2GB olarak belirlenmişti. Bu nedenle piyasada Gemini Go desteğini alabilecek çok sayıda cihaz bulunuyor. Google, güncellemenin kademeli olarak dağıtılacağını açıkladı. Şirketin aşamalı dağıtım politikası nedeniyle bazı kullanıcıların Gemini Go'ya erişmesi birkaç hafta sürebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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