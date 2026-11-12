Google duyurdu: Gemini, Apple CarPlay'e geliyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, yapay zeka asistanı Gemini'ı Apple CarPlay platformuna getirdiğini duyurdu. Sürücüler artık araç ekranından Gemini ile doğal bir şekilde konuşabilecek. Bağımsız uygulama sayesinde sürüş esnasında Gmail iletilerini özetlemek, takvimi kontrol etmek, mola yerlerini bulmak ve beyin fırtınası yapmak kolaylaşıyor. Yapılan sohbetler ise telefonla anlık olarak senkronize ediliyor. Bu yeni özellikten faydalanmak için iPhone'da güncel uygulamanın bulunması yeterli oluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Google, Apple CarPlay için bağımsız Gemini uygulamasını 11 Kasım itibarıyla dünya genelinde kullanıma sunmaya başladı. Sürücüler, uygulamayı CarPlay ekranı üzerinden açıp yeni bir sohbete başlayabilecek veya önceki bir sohbeti sürdürebilecek; üstelik her soru için ayrı komut vermeye gerek kalmadan, doğal bir şekilde konuşabilecek.

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Apple CarPlay için bağımsız Gemini AI

Gemini Live, takip sorusu ve araya girmeyi destekliyor; böylece kullanıcılar, sürüşe odaklanmaları gerektiğinde konuyu değiştirebilecek veya sohbeti kesebilecek. Google'a göre asistan, toplantılara hazırlanma, fikir üretme, çevredeki önemli noktalar hakkında sorular sorma ve yolculuk sırasında mola verilecek yerleri bulma konusunda yardımcı olabiliyor.

Google'ın üretkenlik hizmetlerini kullananlar için Gemini, Gmail iletilerini özetleyebiliyor, Google Takvim randevularını kontrol edebiliyor ve kişinin güne hazırlanmasına destek olabiliyor. Bazı işlevler, hesap bağlantılarına ve özelliklerin kullanılabilirliğine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Sohbetler, iPhone'daki Gemini uygulamasıyla otomatik olarak senkronize edilecek; böylece araç park edildikten sonra notlara ve yanıtlara tekrar göz atmak mümkün olacak. CarPlay uygulaması, Google Haritalar'daki mevcut Gemini özelliklerinden ayrı bir yapı ve Apple'ın araç içi arayüzüne entegre olan Siri'nin yerini almayacak.

Gemini CarPlay uygulaması kullanıma sunulmaya başladı

Başlamak için kullanıcıların iPhone'larında güncel Gemini uygulamasının yüklü olması, mikrofon izninin verilmiş olması ve telefonda daha önce en az bir kez Gemini Live’a giriş yapılmış olması gerekiyor. Kullanıcılar, uyumlu CarPlay sistemine bağlandıktan sonra, ön paneldeki Gemini simgesini seçerek konuşmaya başlayabilecek. Google, kullanıma sunma sürecinin Gemini Live tarafından desteklenen tüm dilleri kapsadığını belirtiyor.

Google Haritalar'da kullanılabiliyordu

CarPlay, iOS 26.4 sürümüyle birlikte ses tabanlı, sohbet odaklı yapay zeka uygulamaları için destek kazandı. Halihazırda CarPlay desteği sunan yapay zeka uygulamaları arasında; OpenAI'ın ChatGPT'si, Anthropic'in Claude'u, X'in Grok'u, Microsoft'un Copilot'u, Perplexity ve diğerleri yer alıyor. iOS 27 ile birlikte CarPlay'e, bağımsız Siri uygulamasını içeren Siri AI desteği eklendi. Gemini ise zaten CarPlay üzerindeki Google Haritalar uygulaması içinde kullanılabiliyordu.

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