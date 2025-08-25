Google duyurdu: Mesajlar için QR kod doğrulama geliyor

Mesaj doğrulamasında QR kod dönemi
Paylaşılan detaylara göre kullanıcılar Google Mesajlar üzerinden bir kişiyle sohbet ederken, kişi detayları bölümüne giderek kendi QR kodunu gösterebilecek veya karşı tarafın kodunu tarayabilecek. Bu sayede taraflar arasındaki şifreleme anahtarlarının doğruluğu kolayca teyit edilmiş olacak. Google ise, bunun yalnızca iki taraf arasında gönderilen RCS mesajlarının gizliliğini garanti altına almak için geliştirildiğini belirtiyor.
Halihazırda mevcut olan 80 haneli anahtar karşılaştırması ise tamamen kaldırılmadı. QR kod doğrulamasında sorun yaşanması halinde, kullanıcılar hâlâ bu uzun kod üzerinden manuel doğrulama yapabilecek. Şirket, ilk kez geçtiğimiz yıl Ekim ayında duyurduğu bu özellikle farklı uygulamalarda da tek tip bir doğrulama sistemi oluşturmayı hedefliyor.
İlk etapta beta kullanıcıları için devreye alınan yeni doğrulama yöntemi Android 9 ve sonraki sürümlerde kullanılabilecek. Bu arada, Google'ın planları bununla sınırlı değil. Gmail için SMS tabanlı iki faktörlü doğrulama sisteminin de QR kod tabanlı bir modele taşınması planlanıyor. Böylece QR kod, şirketin güvenlik çözümlerinde standart hale gelebilir.