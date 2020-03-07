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    Google, EA Sports ve Adidas büyük bir ortaklık yapıyor

    Google, EA Sports ve Adidas tarafından yürütülen Project Jacquard projesi akıllı ayakkabılar ile toplanan fitness değerlerinizi puanlar olarak FIFA Mobile Ultimate Team oyununa aktaracak.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google, EA Sports ve Adidas büyük bir ortaklık yapıyor
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    Bugün akıllı sistemler hayatımızın her alanına girmiş durumda. Kolumuzdaki bileklikten evimizdeki beyaz eşyalara kadar pek çok sistem akıllandı ve yardımımıza koşuyor. Son dönemde akıllı ayakkabılar veya ayakkabı tabanları da yükselen trendler arasına girdi.

    Project Jacquard nedir?

    Gelen bilgilere göre Google, EA Sports ve Adidas giyilebilir cihazlar konusunda büyük bir iş birliği yapıyor. Project Jacquard adındaki proje sadece aktiviteleri ölçmekle kalıyor bunları oyuna da yansıtıyor.

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    Google’ın gelişmiş teknoloji ekibi ATAP tarafından başlatılan Project Jacquard, sadece veri toplamaktan ziyade bunları beğenilen bir oyuna aktararak spor yapmayı teşvik ediyor. Proje kapsamında yonga entegre edilmiş ayakkabı tabanı spor yaptığınız süre boyunca fitness değerlerinizi takip ediyor.

    Google, EA Sports ve Adidas büyük bir ortaklık yapıyor
    Tam Boyutta Gör

    Elde edilen bu değerler Adidas GMR uygulamasına aktarılıyor ve kullanıcı grafiksel olarak takip edebiliyor. Ayrıca bu değerler FIFA Mobile Ultimate Team uygulamasına puan olarak yansıyor ve kullanıcılar takımlarını daha da geliştirebiliyor.

    Biraz daha FIFA Mobile hayranlarına hitap eden Project Jacquard ile ilgili 10 Mart tarihinde resmi açıklama yapılacak. Şu anda sızıntılar ve Google’ın paylaştığı kısa bir tanıtım videosu mevcut.



    https://www.androidpolice.com/2020/03/06/google-ea-sports-and-adidas-are-working-together-on-jacquard-powered-smart-insoles/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    matador_mirkhan 1 hf.
    O nasıl bir ayakkabı tabanıdır birader, bi an vibratör haberi yapılıyor sandım😂
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    darkaura 1 hf.
    yanlis hatirlamiyorsam bu ongoruyu 20 yil kadar once unlu futurist michio kaku yapmisti: micro islemcilerin fiyati 1$ seviyesine dustugunde ayakkabimizin icine kadar girecekler, cevremizdeki hemen hersey intenete bagli olacak, tam bir bilgi cagina girecegiz. evet gunumuzde uzerine wifi, bluetooth, ram ve rom entegre, 20 sene oncesinin pentium bilgisayarlari gucunde micro islecileri toplu satisda 1$ civarina almak mumkun. michio kakunun ongordugu gelecek geldi.
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