Google, EA Sports ve Adidas büyük bir ortaklık yapıyor

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Bugün akıllı sistemler hayatımızın her alanına girmiş durumda. Kolumuzdaki bileklikten evimizdeki beyaz eşyalara kadar pek çok sistem akıllandı ve yardımımıza koşuyor. Son dönemde akıllı ayakkabılar veya ayakkabı tabanları da yükselen trendler arasına girdi.

Project Jacquard nedir?

Gelen bilgilere göre Google, EA Sports ve Adidas giyilebilir cihazlar konusunda büyük bir iş birliği yapıyor. Project Jacquard adındaki proje sadece aktiviteleri ölçmekle kalıyor bunları oyuna da yansıtıyor.

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Google’ın gelişmiş teknoloji ekibi ATAP tarafından başlatılan Project Jacquard, sadece veri toplamaktan ziyade bunları beğenilen bir oyuna aktararak spor yapmayı teşvik ediyor. Proje kapsamında yonga entegre edilmiş ayakkabı tabanı spor yaptığınız süre boyunca fitness değerlerinizi takip ediyor.

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Elde edilen bu değerler Adidas GMR uygulamasına aktarılıyor ve kullanıcı grafiksel olarak takip edebiliyor. Ayrıca bu değerler FIFA Mobile Ultimate Team uygulamasına puan olarak yansıyor ve kullanıcılar takımlarını daha da geliştirebiliyor.

Biraz daha FIFA Mobile hayranlarına hitap eden Project Jacquard ile ilgili 10 Mart tarihinde resmi açıklama yapılacak. Şu anda sızıntılar ve Google’ın paylaştığı kısa bir tanıtım videosu mevcut.

https://www.androidpolice.com/2020/03/06/google-ea-sports-and-adidas-are-working-together-on-jacquard-powered-smart-insoles/

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