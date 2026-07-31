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    Google Earth'e Nano Banana 2 geldi: Artık istediğiniz görüntüyü oluşturabilecek

    Google, Nano Banana 2 yapay zekâ modelini Google Earth'e entegre etti. Kullanıcılar artık uydu görüntülerini temel alarak istedikleri sahneleri yapay zekâ ile oluşturabilecek.

    Google Earth artık geçmişi ve geleceği görselleştirebiliyor! Tam Boyutta Gör
    Google, üretken yapay zekâ modeli Nano Banana 2'yi Google Earth'e entegre ettiğini duyurdu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, Google Earth'ün uydu, hava ve 3D görüntülerini temel alarak yapay zekâ destekli özel görseller oluşturabilecek.

    Google Earth'ün web sürümünde sunulan özellik, harita üzerinde istenilen konuma gidildikten sonra "Create Image" seçeneği kullanılarak çalışıyor. Kullanıcıların yalnızca görmek istedikleri sahneyi metin olarak tarif etmeleri yeterli oluyor. Nano Banana 2 ise bulunduğunuz gerçek konumu referans alarak istenilen görüntüyü oluşturuyor.

    Tarihi yapılar yeniden canlanıyor

    Google, yeni özelliğin eğitim alanında da kullanılabileceğini belirtiyor. Örneğin öğretmenler, Pompei kalıntılarını seçerek yapay zekâdan MS 78 yılındaki Roma dönemini hiper gerçekçi şekilde yeniden oluşturmasını isteyebilecek. Böylece öğrenciler tarihi mekânları yalnızca fotoğraflarla değil, canlandırılmış hâlleriyle de inceleyebilecek.

    Google Earth artık geçmişi ve geleceği görselleştirebiliyor! Tam Boyutta Gör
    Nano Banana 2, Google Earth üzerinde seçilen noktalar için bilgilendirici infografikler de hazırlayabiliyor. Örneğin Özgürlük Heykeli seçildiğinde Gemini ilgili tarihi bilgileri topluyor, Nano Banana 2 ise bunları görsel bir infografiğe dönüştürüyor. Google, mimarlar ve şehir plancılarının boş arazileri farklı projelerle görselleştirebileceğini belirtiyor.

    Kullanıcılar bir arsayı alışveriş merkezi, park veya karma yaşam alanı olarak tasvir ettirerek projelerini müşterilerine daha kolay sunabilecek. Benzer şekilde ev yaptırmayı planlayan kullanıcılar da boş bir arazi üzerine sürdürülebilir malzemelerden inşa edilmiş modern bir ev gibi farklı senaryolar oluşturabilecek.

    Eğlence amaçlı senaryolar da destekleniyor

    Nano Banana 2 yalnızca profesyonel kullanım için değil, eğlence amacıyla da kullanılabiliyor. Örneğin kullanıcılar Google'ın Mountain View kampüsünü fütüristik bir bilim kurgu şehrine dönüştürebiliyor veya herhangi bir bölgenin gelecekte nasıl görünebileceğine ilişkin yaratıcı görseller oluşturabiliyor.

    Google, Nano Banana 2 destekli görüntü oluşturma özelliğinin bugünden itibaren dünya genelindeki tüm Google Earth web kullanıcıları için kullanıma sunulduğunu açıkladı. Özelliği kullanmak için Google Earth'te bir konum seçmek, "Create Image" "Görüntü Oluştur" düğmesine tıklamak ve sahneyi yazmak yeterli oluyor.

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