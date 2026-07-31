Google Earth'e Nano Banana 2 geldi: Artık istediğiniz görüntüyü oluşturabilecek

Google Earth'ün web sürümünde sunulan özellik, harita üzerinde istenilen konuma gidildikten sonra "Create Image" seçeneği kullanılarak çalışıyor. Kullanıcıların yalnızca görmek istedikleri sahneyi metin olarak tarif etmeleri yeterli oluyor. Nano Banana 2 ise bulunduğunuz gerçek konumu referans alarak istenilen görüntüyü oluşturuyor.
Tarihi yapılar yeniden canlanıyor
Google, yeni özelliğin eğitim alanında da kullanılabileceğini belirtiyor. Örneğin öğretmenler, Pompei kalıntılarını seçerek yapay zekâdan MS 78 yılındaki Roma dönemini hiper gerçekçi şekilde yeniden oluşturmasını isteyebilecek. Böylece öğrenciler tarihi mekânları yalnızca fotoğraflarla değil, canlandırılmış hâlleriyle de inceleyebilecek.
Kullanıcılar bir arsayı alışveriş merkezi, park veya karma yaşam alanı olarak tasvir ettirerek projelerini müşterilerine daha kolay sunabilecek. Benzer şekilde ev yaptırmayı planlayan kullanıcılar da boş bir arazi üzerine sürdürülebilir malzemelerden inşa edilmiş modern bir ev gibi farklı senaryolar oluşturabilecek.
Eğlence amaçlı senaryolar da destekleniyor
Nano Banana 2 yalnızca profesyonel kullanım için değil, eğlence amacıyla da kullanılabiliyor. Örneğin kullanıcılar Google'ın Mountain View kampüsünü fütüristik bir bilim kurgu şehrine dönüştürebiliyor veya herhangi bir bölgenin gelecekte nasıl görünebileceğine ilişkin yaratıcı görseller oluşturabiliyor.
Google, Nano Banana 2 destekli görüntü oluşturma özelliğinin bugünden itibaren dünya genelindeki tüm Google Earth web kullanıcıları için kullanıma sunulduğunu açıkladı. Özelliği kullanmak için Google Earth'te bir konum seçmek, "Create Image" "Görüntü Oluştur" düğmesine tıklamak ve sahneyi yazmak yeterli oluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: