Google Earth'e uçuş simülasyonu geldi: Tarayıcıda bile çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Google, Google Earth'ün web sürümüne deneysel bir uçuş modu ekledi. Sistem basit yapıda, kurulum gerektirmiyor ve tarayıcı üzerinden kullanılabiliyor. Özellik, ilk bakışta Microsoft Flight Simulator gibi simülasyonlarla kıyaslansa da yapı olarak çok daha sade bir deneyim sunacak.

Harita üzerinden uçuş simülasyonu

Google Earth'e eklenen uçuş modu, gerçekçi bir uçuş fiziği veya tam olarak profesyonel simülasyon desteğine sahip değil. Google'ın kendi açıklamasında da bu modun "yüksek doğruluklu aerodinamik eğitim" yerine tamamen gündelik keşif amacıyla tasarlandığı vurgulanıyor. Bu yönüyle X-Plane 12 veya Microsoft Flight Simulator gibi derin simülasyonlara doğrudan bir alternatif oluşturmuyor.

Kontroller ise oldukça basit tutulmuş. Klavye üzerinden yön tuşları ve sayfa yukarı-aşağı ile hız kontrolü yapılabiliyor. Kalkış, iniş veya yer operasyonları gibi detaylar bulunmuyor. Peki yeni özelliğe nasıl ulaşılıyor?

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Sistem tamamen web üzerinden çalışıyor ve herhangi bir kurulum gerektirmiyor. Bu kapsamda Google Earth'e girerek ve uygun bölgeyi seçerek araçlar menüsünden uçuş simülatörüne tıklamak yeterli. Uçuş sırasında 3D yapıların ve yüksek çözünürlüklü görsellerin dinamik olarak yüklendiği bir yapı mevcut. Ancak düşük bağlantı hızlarında veya yüksek hızda hareketlerde geç yüklenme gibi sınırlamalar ortaya çıkabileceğini hatırlatalım.

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