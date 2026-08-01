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Google, yapay zeka destekli görsel üretim özelliği Nano Banana 2’yi Google Earth’e entegre ettikten yalnızca kısa bir süre sonra özelliği geri çekme kararı aldı. Şirket, oluşturulan bazı görsellerin politikaları ihlal ediyor gibi göründüğünü belirterek daha güçlü güvenlik önlemleri üzerinde çalışacağını açıkladı.

Google, 30 Temmuz'da Nano Banana 2 teknolojisini Google Earth’e getirerek kullanıcıların gerçek dünyadaki konumlara dayanan hayali ve yaratıcı manzaralar oluşturmasına olanak tanımıştı. Özellikle coğrafi verilerle çalışan profesyoneller için çeşitli kullanım alanları sunması beklenen özellik, kısa sürede beklenmedik bir sorunla karşılaştı.

Sahte ve yanıltıcı görseller üretilebiliyor

Araştırmacılar, Google Earth görüntülerinin üzerine yapay zekayla gerçekmiş gibi görünen sahneler eklenebildiğini gösterdi. Örneklerden birinde, Beyaz Saray'ın önüne devasa bir Donald Trump heykeli yerleştirildi. Bunun yanında, Meksika sınırı yakınında sahte bir mülteci kampı, İran’da gerçekte bulunmayan bir nükleer tesis ve Amsterdam’da yaşanmamış bir trafik kazasını gösteren resimler üretildi.

Daha güçlü güvenlik önlemleri getirilecek

Google’ın resmi haber hesabından X üzerinden yapılan açıklamada, kullanıcıların Google Earth’ü dünyanın güvenilir bir görünümü olarak değerlendirdiği vurgulandı. Şirket, bazı kullanıcıların oluşturulan görüntülerin ekran görüntülerini paylaşmaya başladığını ve bunların Google’ın politikalarını ihlal ettiğini belirtti. Bu nedenle Google, özelliği geçici olarak Google Earth’ten kaldırma kararı aldı. Şirket, daha güçlü güvenlik önlemleri geliştirdikten sonra özelliği yeniden sunmayı değerlendirecek.

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Şirketin yeni güvenlik önlemlerinin hangi tür görselleri engelleyeceği de şimdilik belirsizliğini koruyor. Öte yandan Google, yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin Google Earth'ün ana deneyiminde diğer kullanıcıların karşısına çıkmadığını ve bu görsellerin yapay zeka tarafından üretildiğini belirten bir filigran taşıdığını açıkladı.