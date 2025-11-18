Google, en gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 3’ü tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Google, bugünden itibaren Gemini 3 adını verdiği yeni yapay zeka modellerini kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Şirket, bu seriyi “en akıllı” ve gerçeklere dayalı doğruluğu yüksek AI sistemleri olarak tanımlıyor. Gemini 3, özellikle OpenAI’ın GPT-5 lansmanındaki sorunların ardından Google’ın tüketici odaklı yapay zekada öne geçmesini sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor. Demis Hassabis ve Koray Kavukçuoğlu öncülüğündeki DeepMind ekibi, Gemini 3’ü “her fikri hayata geçirebilecek en zeki modelimiz” olarak nitelendiriyor.

Gemini 2.5’in üzerinden sadece yedi ay geçmişken tanıtılan bu yeni sürüm, Google’ın bugüne kadarki en yetenekli büyük dil modeli (LLM) olarak öne çıkıyor. Yeni serinin en dikkat çekici üyesi olan Gemini 3 Pro, tanıtım gününden itibaren Gemini uygulaması üzerinden tüm kullanıcılara açılmış durumda. Aynı zamanda ABD’deki Google AI Pro ve Ultra aboneleri, Gemini 3 Pro’yu AI Modu ile Google Arama içinde deneyimleyebilecek.

Her alanda ciddi gelişme var

Gemini 3 Pro, doğal olarak çok modlu bir model olarak tasarlandı. Yani metin, görsel ve ses verilerini aynı anda işleyebiliyor. Örneğin, bir tarifin fotoğraflarını alıp bunu bir yemek kitabına dönüştürebiliyor veya bir video ders serisinden interaktif kartlar oluşturabiliyor.

Yeni modelin iyileştirmeleri Google ürünlerinin çoğunda hissedilecek. Gemini uygulamasında kullanıcılar, daha kapsamlı programlar oluşturabilecekleri bir çalışma alanına kavuşuyor. Ayrıca Gemini Labs’ta test edilen üretken arayüzler sayesinde, Gemini 3 Pro görsel ve dergi tarzı içerikler veya özel kullanıcı arayüzleri tasarlayabiliyor. AI Modu ile Arama’da ise görseller, tablolar, ızgaralar ve simülasyonlar gibi görsel ögelerle sorgularınıza yanıt sunuluyor. Google, güncellenmiş “sorgu parçalama” tekniği sayesinde, modelin soruların niyetini daha iyi anlayarak önceki aramalarda gözden kaçmış içerikleri bulabildiğini vurguluyor.

Google, Gemini 3 Pro’yu ChatGPT’nin boş övgülerine göre daha güvenilir bir model olarak tanımlıyor. Google DeepMind Ürün Başkanı Tulsee Doshi, yanıtların artık akıllı, öz ve doğrudan olduğunu, klişe ve aşırı iltifat yerine gerçek bilgiler sunduğunu ifade ediyor. Yani model artık çok daha az yalakalık yapıyor.

Gemini 3 Pro’nun mantık yürütme ve görev tamamlama yetenekleri de geliştirildi. Daha karmaşık görevleri yerine getirebiliyor ve uzun vadeli planlamalar yapabiliyor. Bu özellikler, kullanıcı adına e-posta inceleme, seyahat araştırması ve rezervasyon gibi işlemleri gerçekleştirebilen Gemini Agent deneysel özelliğinde kullanılıyor.

Ayrıca, yalnızca test kullanıcılarına açık olan Deep Think modu, mantık yürütme kapasitesini daha da artırıyor. Deepthink, güvenlik testlerinden geçtikten sonra önümüzdeki haftalarda Google AI Ultra abonelerine sunulacak.

Gemini 3, geliştiriciler için de güçlü araçlar sunuyor. Sıfırdan üretim yeteneğiyle karmaşık talimatları işleyerek daha zengin ve etkileşimli web arayüzleri oluşturabiliyor. Agentic kodlama ve vibe kodlama alanında en yetkin model olarak WebDev Arena’da 1487 Elo puanı alıyor. Terminal-Bench 2.0 ve SWE-bench Verified testlerinde 2.5 Pro’ya kıyasla önemli üstünlük sağlıyor. Model, Google AI Studio, Vertex AI, Gemini CLI ve yeni agentic geliştirme platformu Google Antigravity ile kullanılabiliyor. Ayrıca Cursor, GitHub, JetBrains, Manus ve Replit gibi üçüncü taraf platformlarda da erişilebilir.

Gemini 3 ile eş zamanlı olarak tanıtılan Antigravity adlı kodlama arayüzü, çoklu panelli ve ajan destekli bir deneyim sunuyor. Warp veya Cursor 2.0 gibi araçlara benzer şekilde çalışan Antigravity, ChatGPT tarzı bir komut penceresini, bir terminal arayüzünü ve değişikliklerin etkilerini gösteren bir tarayıcı penceresini bir araya getiriyor.

Üstün mantık ve çok modlu yetkinlik

Tam Boyutta Gör Performans tarafına baktığımızda model, bağımsız ölçümlerde de güçlü performans gösteriyor. Humanity’s Last Exam testinde elde ettiği 37.4 puan ile tüm zamanların en yüksek skorunu yakaladı. Ayrıca kullanıcı memnuniyetini ölçen LMArena sıralamasında da zirvede yer alıyor. Matematik alanında MathArena Apex’te yüzde 23,4 ile yeni bir standart belirledi. Çok modlu becerilerinde de öne çıkan Gemini 3 Pro, MMMU-Pro’da yüzde 81, Video-MMMU’da yüzde 87,6 ve SimpleQA Verified’de yüzde 72,1 başarıyla karmaşık problemlere güvenilir çözümler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Deep Think modu ise modelin mantık ve çok modlu anlayış kapasitesini daha da ileri taşıyor. Testlerde, Gemini 3 Deep Think, Humanity’s Last Exam’de yüzde 41 ve GPQA Diamond’da yüzde 93,8 skorlarıyla Gemini 3 Pro’yu geride bırakıyor. Ayrıca ARC-AGI-2’de yüzde 45,1 ile yeni ve benzersiz zorlukları çözme yeteneğini gösteriyor.

Gemini 3 dönemi başladı

Google’a göre Gemini uygulamasının aylık 650 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor ve 13 milyon yazılım geliştirici modeli iş akışlarında aktif olarak kullanıyor.

Gemini 3’ün dağıtımı bugün itibarıyla geniş bir ekosisteme yayılmış durumda. Model, Gemini uygulamasında tüm kullanıcılara açılırken, AI Mode üzerinden Google AI Pro ve Ultra aboneleri de yeni yeteneklerden yararlanabiliyor. Geliştiriciler, Gemini 3’e Gemini API, AI Studio, Google Antigravity ve Gemini CLI aracılığıyla erişebiliyor. Kurumsal tarafta ise model, Vertex AI ve Gemini Enterprise platformlarına entegre edildi. Daha gelişmiş mantık modunu sunan Gemini 3 Deep Think ise ek güvenlik değerlendirmelerinin ardından önümüzdeki haftalarda Google AI Ultra abonelerine ulaşacak.

