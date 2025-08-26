Google en güçlü yapay zeka işlemcisi Ironwood’u detaylandırdı

Ironwood TPU, her bir pod içerisinde 9216 çip, çip başına 192 GB HBM bellek ve 4614 TFLOPs’luk işlem gücüyle geliyor. Bu değerler, 2022’de tanıtılan TPU v4’ün sunduğu performansın tam 16 katından daha fazlasına karşılık geliyor. Bu dev yapı, toplamda42,5 Exaflops’luk hesaplama gücüne ulaşabiliyor.
Şirket, Ironwood’un dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak bilinen El Capitan’ın benzer sistem segmentlerinden 24 kat hızlı olduğunu iddia ediyor. Google bu kıyaslamayı FP8 üzerinden yapıyor ama 1,7 Exaflops sunan El Capitan’da bu destek yok.
Ironwood çözümü detaylandı
Ironwood’un kalbinde, yeni nesil Ironwood SoC bulunuyor. Her anakarta dört adet çip yerleştirilirken, 16 anakart bir araya getirilerek bir rack (raf) oluşturuluyor. Bu yapı, 64 çiplik modüler bir blok şeklinde tasarlanmış durumda.
Enerji tarafında ise her rack, 416 volt AC girişten DC çıkışa dönüştürülen özel güç dağıtımıyla çalışıyor. Sistemin tamamı sıvı soğutmalı ve tek bir rack üzerinde 100 kW’ın üzerinde güç tüketimi mümkün hale geliyor.