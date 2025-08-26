Giriş
    Google en güçlü yapay zeka işlemcisi Ironwood’u detaylandırdı

    Teknoloji devi Google, Hot Chips 2025’te Ironwood TPU Superpod çözümünü detaylandırdı. Yeni sistem, önceki nesle göre 16 katın üzerinde performans artışı getiriyor.

    Google en güçlü yapay zeka işlemcisi Ironwood’u detaylandırdı Tam Boyutta Gör
    Google, Hot Chips 2025 etkinliğinde geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni nesil yapay zeka hızlandırıcısı “Ironwood” TPU Superpod hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı. Şirketin 7. nesil TPU mimarisi üzerine inşa edilen bu sistem, önceki nesillere kıyasla devasa bir performans artışı sunuyor.

    Ironwood TPU, her bir pod içerisinde 9216 çip, çip başına 192 GB HBM bellek ve 4614 TFLOPs’luk işlem gücüyle geliyor. Bu değerler, 2022’de tanıtılan TPU v4’ün sunduğu performansın tam 16 katından daha fazlasına karşılık geliyor. Bu dev yapı, toplamda 42,5 Exaflops’luk hesaplama gücüne ulaşabiliyor.

    Şirket, Ironwood’un dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak bilinen El Capitan’ın benzer sistem segmentlerinden 24 kat hızlı olduğunu iddia ediyor. Google bu kıyaslamayı FP8 üzerinden yapıyor ama 1,7 Exaflops sunan El Capitan’da bu destek yok.

    Ironwood çözümü detaylandı

    Google en güçlü yapay zeka işlemcisi Ironwood’u detaylandırdı Tam Boyutta Gör
    TPU v4, 4096 çip ve çip başına 32 GB HBM bellekle 275 TFLOPs gücüne ulaşırken, bir yıl sonra gelen TPU v5p 8960 çip, 95 GB bellek ve 459 TFLOPs kapasite sunmuştu. Ironwood ise bu çıtayı çok daha yukarı taşıyor.

    Ironwood’un kalbinde, yeni nesil Ironwood SoC bulunuyor. Her anakarta dört adet çip yerleştirilirken, 16 anakart bir araya getirilerek bir rack (raf) oluşturuluyor. Bu yapı, 64 çiplik modüler bir blok şeklinde tasarlanmış durumda.

    Google en güçlü yapay zeka işlemcisi Ironwood’u detaylandırdı Tam Boyutta Gör
    Google, bu blokları 3D Torus adı verilen ağ mimarisiyle birbirine bağlıyor. 4x4x4 boyutlu bu yapı, veri iletişiminde düşük gecikme ve yüksek esneklik sağlıyor. Ayrıca sistem, Google’ın InterChip Interconnect (ICI) teknolojisini kullanıyor. Bu sayede 43 bloğa kadar ölçeklenebilirlik mümkün hale geliyor ve 1,8 petabaytlık bir ağ kapasitesi elde ediliyor.
    Google en güçlü yapay zeka işlemcisi Ironwood’u detaylandırdı Tam Boyutta Gör
    Bir Ironwood Superpod, toplamda 144 rack içeriyor. Ayrıca optik anahtar kasaları ve sıvı soğutma üniteleri de bu yapının ayrılmaz parçaları. Google, tüm sistemi hibrit bağlantı teknolojileriyle destekliyor. Yani anakart üzerindeki bakır bağlantılar, fiber optik hatlarla birleşerek hem esneklik hem de yüksek bant genişliği sağlıyor.

    Enerji tarafında ise her rack, 416 volt AC girişten DC çıkışa dönüştürülen özel güç dağıtımıyla çalışıyor. Sistemin tamamı sıvı soğutmalı ve tek bir rack üzerinde 100 kW’ın üzerinde güç tüketimi mümkün hale geliyor.

