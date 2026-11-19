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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, veri merkezleri için devrim niteliğinde bir jeotermal enerji anlaşmasına imza attı. Quaise Energy ile yapılan elli megavatlık ortaklık, milimetre dalgalarıyla kayaları eriterek yirmi kilometre derinliğe inen sıra dışı bir teknolojiye dayanıyor. İki bin otuzda başlayacak elektrik tedariki, yapay zeka operasyonlarına kesintisiz güç sağlayacak. Bu yenilikçi proje, derin jeotermal enerjinin ticari kullanımında tarihi bir dönüm noktası olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Google, ABD merkezli Quaise Energy ile 50 MW kapasiteli süper sıcak jeotermal enerji satın alma anlaşması imzaladı. Oregon eyaletindeki Project Obsidian tesisinden sağlanacak kesintisiz elektriğin, 2030 yılından itibaren şirketin veri merkezi operasyonlarını desteklemesi planlanıyor. Anlaşma, geleneksel sondaj yöntemlerinin ötesine geçerek çok daha derin ve sıcak kaya katmanlarından enerji elde etmeyi hedefleyen sıra dışı teknolojinin ticarileşmesi açısından da önem taşıyor.

Google, veri merkezleri için jeotermal enerjiye yöneliyor

Anlaşma kapsamında Google, Quaise Energy tarafından geliştirilen Project Obsidian tesisinden 50 MW elektrik satın alacak. Oregon'un merkezinde, Newberry Yanardağı'nın güney yamacında konumlandırılan tesisin, Google'ın The Dalles bölgesindeki mevcut veri merkezi altyapısına ve çevredeki elektrik şebekesine enerji sağlaması hedefleniyor. Elektrik tedarikinin 2030 gibi erken bir tarihte başlaması öngörülüyor.

Veri merkezlerinin özellikle yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla büyüyen elektrik ihtiyacı, teknoloji şirketlerini kesintisiz enerji sağlayabilecek alternatif kaynaklara yöneltiyor. Google da bu kapsamda güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra jeotermal enerji yatırımlarını artırıyor. Şirketin Quaise ile yaptığı anlaşma, hava koşullarından bağımsız olarak sürekli elektrik üretebilen jeotermal santrallerin veri merkezi altyapısındaki rolünü genişletebilir.

Süper sıcak jeotermal enerji nasıl elde edilecek?

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Jeotermal enerji, Dünya'nın iç katmanlarında bulunan ısının elektrik üretiminde kullanılmasına dayanıyor. Ancak geleneksel jeotermal santraller, yeterli sıcaklığa ulaşmak için çok derin sondaj gerektirmeyen ve yer altı ısısının yüzeye yakın olduğu bölgelerde kurulabiliyor. Bu durum, teknolojinin kullanılabileceği coğrafyaları önemli ölçüde sınırlandırıyor.

Bunun temel nedenlerinden biri mevcut sondaj ekipmanlarının yüksek sıcaklıklara dayanma konusundaki sınırlamaları. Geleneksel sondaj sistemleri, yaklaşık 200-260 derece sıcaklıklarda ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Genellikle 3-5 kilometre derinlikte ulaşılan bu koşullarda matkap uçları, contalar ve sondaj sırasında kullanılan elektronik bileşenler aşırı sıcaklık nedeniyle zarar görebiliyor.

Quaise Energy ise bu sınırları aşmak için Dünya'nın kabuğunda yaklaşık 20 kilometre derinliğe ulaşmayı hedefliyor. Bu derinliklerde sıcaklığın 500 dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Şirketin üzerinde çalıştığı teknoloji, 374 dereceye ulaşıldığında suyun süperkritik duruma geçmesinden de yararlanıyor. Bu durumda su, geleneksel sıvı veya gaz davranışından farklı özellikler göstererek çok daha yüksek enerji taşıma kapasitesine ulaşıyor. Quaise'e göre süperkritik koşullar, her bir kuyudan elde edilebilecek enerji miktarını geleneksel jeotermal sistemlere kıyasla 10 kata kadar artırabilir.

Quaise, kayaçları buharlaştırmak için milimetre dalgaları kullanacak

Quaise Energy'nin teknolojisini geleneksel sondaj yöntemlerinden ayıran temel unsur, fiziksel bir matkap ucu yerine yüksek frekanslı milimetre dalgalarından yararlanması. Şirket, bu amaçla gyrotron adı verilen yüksek güçlü vakum tüplerini kullanıyor.

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Başlangıçta Sovyetler Birliği'nde geliştirilen gyrotron teknolojisi, daha sonra MIT araştırmacıları tarafından nükleer füzyon reaktörlerinde plazmayı ısıtmak amacıyla da kullanıldı. Quaise bu teknolojiyi derin jeotermal sondaj için uyarlıyor.

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Sistem, ürettiği yüksek frekanslı milimetre dalgalarını kayaçlara yönlendirerek kristal yapılı kayaların içindeki molekülleri ısıtıyor. Böylece kayaçlar eritilip buharlaştırılabiliyor. Oluşan kalıntıların ise özel bir gaz tahliye sistemiyle sondaj deliğinden uzaklaştırılması planlanıyor. Bu yöntemde fiziksel bir matkap ucunun kayaya temas etmesine gerek kalmıyor. Böylece geleneksel sondaj ekipmanlarının aşırı sıcaklık nedeniyle karşılaştığı aşınma ve arıza sorunlarının azaltılması amaçlanıyor.

Project Obsidian iki aşamada geliştirilecek

Quaise Energy'nin Project Obsidian projesi, toplamda 250 MW elektrik üretim kapasitesine sahip bir jeotermal tesis olarak tasarlanıyor. Google ile yapılan 50 MW'lık anlaşma da bu tesisin ticari ölçekte geliştirilmesini destekleyecek.

Projenin ilk aşamasında geleneksel sondaj teknolojisi kullanılacak. Newberry Yanardağı çevresindeki jeotermal ısının yüzeye görece yakın olması, şirketin ilk kuyularda mevcut sondaj yöntemleriyle süper sıcak koşullara ulaşmasını sağlayacak.

İkinci aşamada ise Quaise'in kendi geliştirdiği milimetre dalga sondaj sisteminin devreye alınması bekleniyor. Böylece ilk kuyuların ulaştığı derinliğin altındaki daha sıcak kaya katmanlarına erişilmesi hedefleniyor. Bu aşama, milimetre dalga teknolojisinin ticari ölçekte derin jeotermal sondajda ilk kez kullanılması açısından önem taşıyor.

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