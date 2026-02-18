Google, büyük etkinliğin tarihini duyurdu: Google I/O 2026'da neler tanıtılacak?

Google I/O 2026 etkinliği 19-20 Mayıs'ta düzenlenecek
Google her yıl I/O geliştirici etkinliğine ev sahipliği yapıyor, bu yıl da farklı olmayacak. Google I/O 2026 etkinliği 19 Mayıs’ta Türkiye’de akşam saatlerinde başlayacak ve iki gün sürecek. İlk gün muhtemelen yeni yazılımlar/uygulamalar, canlı demolar veya yeni duyurular sergilenirken, ikinci gün daha çok geliştirici odaklı; teknik demolar, atölye çalışmaları ve geliştirici konularına derinlemesine bakışlar içerecek.
Google henüz kesin bir program açıklamadı. Ancak, önceki etkinliğe bakılırsa, Google I/O 2026 etkinliğinin ilk gününden beklenen önemli duyurulardan bazıları şunlar olacak:
Gemini yapay zeka geliştirmeleri
Gemini hakkında yeni nelerin duyurulabileceğine ilişkin tahmin yürütmek gerekirse; Gemini’ın telefonlara daha derinlemesine entegre edildiğini ve cihazda görevleri daha iyi yerine getirebildiğini görebiliriz. Ayrıca, Gemini’ın daha akıllı hale gelmesi veya yapay zeka destekli fotoğraf düzenlemelerinin daha ikna edici hale gelmesi gibi mevcut yapay zeka özelliklerinde iyileştirmeler de görebiliriz.
Android 17 özellikleri
Google I/O 2026'da Android 17 özelliklerinin tanıtılması çok muhtemel. Android 17 final sürümü etkinlik sonrasında yayınlanmayacak çünkü nihai sürümün Haziran ayında yayınlanacağı biliniyor. Belki de son beta sürümü I/O sırasında yayınlanabilir. Bu beta sürümünün tam olarak ne içereceği belirsiz.
Android XR güncellemeleri
Google muhtemelen bu yeni ürün kategorisi için heyecan yaratmak isteyecek. Bu nedenle gösterilecek çok fazla yeni şey olup olmamasına bakılmaksızın, Android XR'ın gösterilme olasılığı oldukça yüksek.
4. Aluminium OS
Bu, ChromeOS ve Android'i tek bir platformda birleştiren masaüstü işletim sistemi. Google bunu yapmayı planladığını söylese de, AluminiumOS hakkında bundan daha fazla bir şey söylemedi. Aslında, bu isim şimdiye kadar sadece bir iş ilanında ortaya çıktı ve sadece bir kod adı olabilir. İş ilanında, Aluminium OS temelinde yapay zeka olacağı ve dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve tabletlerde çalışacağı belirtildi.
Bu bilgiler artık herkesçe bilindiğinden, Google'ın Aluminium OS hakkında daha fazla resmi açıklama yapmasının zamanı gelmiş gibi görünüyor. I/O 2026 bunun için ideal bir etkinlik gibi.
Donanım tanıtımları
Google I/O 2026 geliştirici konferansı, 19 Mayıs'ta TSİ 21.00'de başlayacak ve her zamanki gibi YouTube üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.
