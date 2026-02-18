Giriş
    Google, büyük etkinliğin tarihini duyurdu: Google I/O 2026'da neler tanıtılacak?

    Google, I/O 2026 geliştirici konferansının tarihini resmen açıkladı. Etkinlik, şirketin Mountain View, Kaliforniya'daki genel merkezinde yapılacak ve online olarak canlı izlenebilecek.

    google i/o 2026 etkinliği tarih duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Google, geçen hafta Android 17 Beta 1'i yayınladı. Şirket, Android'in yeni sürümünde yer alan bazı iyileştirmeleri özetlese de, bunların çoğu arka planda yapılan değişiklikler. Kullanıcıya yönelik daha fazla özelliğin Mayıs ayındaki Google I/O 2026 geliştirici konferansında açıklanması bekleniyor.

    Google I/O 2026 etkinliği 19-20 Mayıs'ta düzenlenecek

    Google her yıl I/O geliştirici etkinliğine ev sahipliği yapıyor, bu yıl da farklı olmayacak. Google I/O 2026 etkinliği 19 Mayıs’ta Türkiye’de akşam saatlerinde başlayacak ve iki gün sürecek. İlk gün muhtemelen yeni yazılımlar/uygulamalar, canlı demolar veya yeni duyurular sergilenirken, ikinci gün daha çok geliştirici odaklı; teknik demolar, atölye çalışmaları ve geliştirici konularına derinlemesine bakışlar içerecek.

    Google henüz kesin bir program açıklamadı. Ancak, önceki etkinliğe bakılırsa, Google I/O 2026 etkinliğinin ilk gününden beklenen önemli duyurulardan bazıları şunlar olacak:

    Gemini yapay zeka geliştirmeleri

    gemini yeni özellikler google i/o 2026 Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka son zamanlarda çoğu teknoloji şirketi için önemli bir odak noktası. Google da yapay zeka alanındaki en büyük oyunculardan biri olduğundan yapay zeka araçlarında, özellikle de Gemini'da bazı güncellemeler bekleniyor.

    Gemini hakkında yeni nelerin duyurulabileceğine ilişkin tahmin yürütmek gerekirse; Gemini’ın telefonlara daha derinlemesine entegre edildiğini ve cihazda görevleri daha iyi yerine getirebildiğini görebiliriz. Ayrıca, Gemini’ın daha akıllı hale gelmesi veya yapay zeka destekli fotoğraf düzenlemelerinin daha ikna edici hale gelmesi gibi mevcut yapay zeka özelliklerinde iyileştirmeler de görebiliriz.

    Android 17 özellikleri

    Android 17 özellikleri Google I/O 2026 Tam Boyutta Gör
    Android 17'nin ilk beta sürümü yayınlandı ancak bu, tüm yeniliklerin sunulduğu anlamına gelmiyor; gelecekteki beta sürümleri ve nihai sürüm daha fazla değişiklik içerebilir.

    Google I/O 2026'da Android 17 özelliklerinin tanıtılması çok muhtemel. Android 17 final sürümü etkinlik sonrasında yayınlanmayacak çünkü nihai sürümün Haziran ayında yayınlanacağı biliniyor. Belki de son beta sürümü I/O sırasında yayınlanabilir. Bu beta sürümünün tam olarak ne içereceği belirsiz.

    Android XR güncellemeleri

    Android XR Google I O 2026 etkinliği Tam Boyutta Gör
    Android XR, Google'ın akıllı gözlükler ve başlıklar için tasarladığı yeni artırılmış gerçeklik işletim sistemi ancak şu ana kadar bu sistemi çalıştıran herhangi bir gözlük piyasaya sürülmedi. Başlık söz konusu olduğunda sadece Samsung Galaxy XR var. Bu nedenle, Google I/O 2026'da bu platform için güncellemeler ve yeni özellikler ya da sadece bu sistemiyle çalışacak yeni ürünlerin duyurusunu görebiliriz.

    Google muhtemelen bu yeni ürün kategorisi için heyecan yaratmak isteyecek. Bu nedenle gösterilecek çok fazla yeni şey olup olmamasına bakılmaksızın, Android XR'ın gösterilme olasılığı oldukça yüksek.

    4. Aluminium OS

    Google Aluminium işletim sistemi Tam Boyutta Gör
    Android XR henüz yeni piyasaya sürülmüş olsa da Google, henüz hiç mevcut olmayan Aluminium OS olarak bilinen yeni bir işletim sistemi üzerinde de çalışıyor.

    Bu, ChromeOS ve Android'i tek bir platformda birleştiren masaüstü işletim sistemi. Google bunu yapmayı planladığını söylese de, AluminiumOS hakkında bundan daha fazla bir şey söylemedi. Aslında, bu isim şimdiye kadar sadece bir iş ilanında ortaya çıktı ve sadece bir kod adı olabilir. İş ilanında, Aluminium OS temelinde yapay zeka olacağı ve dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve tabletlerde çalışacağı belirtildi.

    Bu bilgiler artık herkesçe bilindiğinden, Google'ın Aluminium OS hakkında daha fazla resmi açıklama yapmasının zamanı gelmiş gibi görünüyor. I/O 2026 bunun için ideal bir etkinlik gibi.

    Donanım tanıtımları

    Google etkinliği I/O 2026 tanıtılması beklenen cihazlar Tam Boyutta Gör
    Google I/O, geliştirici konferansı olduğundan odak noktası her zaman yazılım ancak bu hiç yeni cihaz görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Peki bu yıl ne göreceğiz? Garanti değil ancak Xreal'in Project Aura akıllı gözlüğüne bir kez daha göz atma şansımız olabilir; çünkü bu cihaz Android XR işletim sistemini kullanıyor ve geçen yılki etkinlikte gösterilmiş ancak bu veya benzer bir ürün henüz piyasaya sürülmedi. Ayrıca diğer Android XR cihazlarını da görebiliriz.

    Google I/O 2026 geliştirici konferansı, 19 Mayıs'ta TSİ 21.00'de başlayacak ve her zamanki gibi YouTube üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

    Kaynakça https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/io-2026-save-the-date/ https://www.techradar.com/phones/android/google-i-o-2026-is-official-here-are-5-things-to-expect
