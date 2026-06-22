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    Google ve A24 güçlerini birleştirdi: Hedef yapay zekâ destekli film araçları geliştirmek

    Google, ilk kez bir film stüdyosuna yatırım yaparak A24'e ortak oluyor. Anlaşmanın merkezinde ise Hollywood'a yönelik yeni yapay zekâ teknolojileri yer alıyor. İşte detaylar...

    Google, film şirketi A24 ile yapay zeka ortaklığı kurdu Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyası şu ana kadar yapay zekâya son derece mesafeli yaklaşıyor olsa da AI'ın film üretim sürecine öyle ya da böyle dâhil olması kaçınılmaz görünüyor. Nitekim sektördeki dirence rağmen şimdiden bu konuda belli eşiklerin aşılmaya başladığını görüyoruz. Teknoloji şirketlerin de bu kaçınılmaz dönüşümün farkında olduğu için, bu büyüyen pazara girmek için ilk adımları atıyorlar. Bunun son örneği Google'ın, Hollywood'un yükselen yıldızlarından A24 ile kurduğu ortaklık oldu.

    Hedef: Film Üretimi ve Dağıtımı İçin Yeni Yapay Zekâ Araçları Geliştirmek

    Google, son yıllarda dikkat çekici işlere imza atan A24 stüdyosuna yatırım yaptığını duyurdu. Edinilen bilgilere göre bu yaklaşık 75 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Google'ın yapay zeka araştırma birimi DeepMind ile A24 arasında kurulan bu yeni ortaklığın temel amacı ise film üretimi ve dağıtımı için yeni yapay zekâ araçları geliştirmek. Ancak taraflar, bu araçların bugün yaygın olarak kullanılan üretken yapay zekâlardan farklı olacağını özellikle vurguluyor.

    A24, yapay zekânın film yapımını ucuzlatmak veya insan emeğinin yerini almak için kullanılmasına karşı olduklarını özellikle vurguluyor. Şirketin teknoloji ve inovasyon çalışmalarını yöneten Scott Belsky'ye göre asıl hedef, sinemacıların daha cesur projeler geliştirmesine yardımcı olacak araçlar geliştirmek. Bu nedenle ortaklık kapsamında geliştirilecek sistemlerin, kullanıcıdan aldığı komutlara göre doğrudan görüntü veya video üreten mevcut yapay zekâlara benzemeyeceği belirtiliyor.

    Öte yandan ortaklığın yalnızca teknoloji geliştirmekle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. DeepMind ve A24, stüdyonun birlikte çalıştığı yönetmenleri, senaristleri ve oyuncuları da bu sürece dâhil etmeyi planlıyor.

    A24 bünyesinde faaliyet gösteren A24 Labs ekibi, halihazırda yapay zekâ destekli storyboard araçları üzerinde çalışıyor. Film yapım sürecinin erken aşamalarında kullanılan storyboard'lar (çekilecek sahneleri önceden resmeden çizimler), bugün artık AI yardımıyla hazırlanıyor. Geliştirilen yeni sistemin, yapım başlamadan önce olası sorunların tespit edilmesine ve yaratıcı ekiplerin farklı fikirleri daha hızlı test edebilmesine yardımcı olması hedefleniyor. Ancak storyboard'lar buz dağının sadece görünen kısmı. Google ve A24 arasında kurulan bu ortaklık gibi yeni girişimler, AI'ın film üretiminde çok daha farklı şekillerde kullanılmasını sağlayacaktır.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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