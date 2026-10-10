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    Google Fitbit Edge tanıtım tarihi açıklandı: İşte beklenen özellikler

    Google, Fitbit Edge fitness takip cihazını 12 Ekim 2026'da tanıtmaya hazırlanıyor. AMOLED ekranı, pil ömrü ve tasarımına ilişkin sızıntılar, yeni cihazın özelliklerine ışık tutuyor.

    Google Fitbit Edge tanıtım tarihi açıklandı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Google, yeni fitness takip cihazı Fitbit Edge için resmi tanıtım sürecini başlattı. Google Health'in sosyal medya hesaplarında paylaşılan tanıtım görseli, cihazın 12 Ekim tarihinde duyurulacağına işaret ediyor. Şirket, paylaşımında ürünün adını doğrudan belirtmese de kullanılan görsel ve sağlık odaklı mesaj, yaklaşan lansmana ilişkin güçlü bir ipucu sunuyor.

    İşte Google Fitbit Edge'in beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Google'ın X platformundaki paylaşımında kullandığı “Sağlığınızda avantaj elde edin” mesajı, Fitbit Edge'in sağlık ve aktivite takibi odağını vurguluyor. Tanıtım görseli ise cihazın tasarımına ilişkin daha önce ortaya çıkan bilgileri de destekleyen ayrıntılar içeriyor. Görselde Canyon adıyla anılan renk seçeneğine benzer bir modelin yanı sıra Şampanya Altın tonlarında bir kasa ve parlak yüzeyli bir düğme görülüyor. Kasanın mat yüzeyiyle düğmenin daha parlak görünümü arasındaki kontrast, cihazın dış tasarımında farklı yüzey dokularının kullanıldığını gösteriyor.

    Fitbit Edge'in teknik özellikleri hakkında yayımlanan raporlarda 1,34 inç AMOLED ekran ve Bluetooth 5.4 bağlantı desteği öne çıkıyor. AMOLED teknolojisi, piksellerin ayrı ayrı ışık üretmesine dayandığı için özellikle koyu arayüzlerde kontrast ve enerji tüketimi açısından avantaj sağlayabiliyor.

    Sızıntılarda yer alan bir diğer önemli iddia, Fitbit Edge'in tek şarjla yedi güne kadar kullanılabileceği yönünde. Bu süre, fitness takip cihazlarında sık şarj ihtiyacını azaltabilecek bir kullanım avantajına işaret etse de gerçek pil performansı ekranın sürekli açık kalması, egzersiz takibinin sıklığı ve kullanılan sağlık özellikleri gibi etkenlere bağlı olabilir. Google'ın açıklayacağı pil kapasitesi ve test koşulları, belirtilen sürenin hangi kullanım senaryolarında geçerli olduğunu anlamak açısından önem taşıyacak. Özellikle sürekli sağlık takibi yapan kullanıcılar için laboratuvar koşullarındaki tahmini süreyle günlük kullanımda elde edilen sonuçlar arasında fark oluşabilir.

    Renk seçeneklerine ilişkin iddialar da cihazın tasarımını anlamaya yardımcı oluyor. Canyon ve Şampanya Altın renklerinin yanı sıra Obsidyen ve Mat Siyah, Zeytin ve Saten Pirit ile Sis ve Parlak Gümüş seçeneklerinin sunulabileceği öne sürülüyor. Bu renklerin Pixel Watch 5 için konuşulan renk paletiyle örtüşmesi, Google'ın giyilebilir cihaz ailesinde benzer bir tasarım yaklaşımı benimseyebileceğini düşündürüyor. Son olarak Fitbit Edge'in ABD'deki satış fiyatının ise 149 ila 199 dolar arasında olabileceği bildiriliyor. Bu aralık, cihazın hangi özelliklerle sunulacağı ve Google'ın mevcut fitness takip cihazları karşısında nasıl konumlandıracağı konusunda belirleyici olacaktır.

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