Google Fotoğraflar’a metinle video oluşturma özelliği geldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, Fotoğraflar uygulamasındaki üretken yapay zeka özelliklerini genişleterek kullanıcıların sabit görsellerden video oluşturma sürecini daha kontrollü hale getirdi. Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte Google Fotoğraflar, fotoğrafları videoya dönüştürürken metin komutlarıyla yönlendirme desteği sunmaya başladı. Böylece kullanıcılar, ortaya çıkacak videonun nasıl görüneceğini artık doğrudan tarif edebiliyor.

Metin tabanlı kontrol yapılabiliyor

Google Fotoğraflar’daki fotoğraftan video oluşturma aracı daha önce yalnızca “Hafif Hareket” ve “Şanslı hissediyorum” gibi sınırlı seçenekler sunuyordu. Bu seçenekler, sistemin otomatik olarak video üretmesine dayanıyor ve kullanıcıya sonuç üzerinde ayrıntılı kontrol imkanı tanımıyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, hareket türünü, görsel stili, efektleri veya sahnenin genel hissini metinle tanımlayarak videonun nasıl oluşturulacağını belirleyebiliyor.

Google, kullanıcıların sürece daha hızlı adapte olabilmesi için uygulama içinde hazır metin komutu önerileri de sunuyor. Ayrıca yazılan komutlar düzenlenebiliyor ve bu sayede oluşturulan videolar üzerinde daha ince ayarlar yapılabiliyor. Güncellemeyle birlikte Google Fotoğraflar, fotoğraftan video oluşturulan içeriklere varsayılan olarak ses ekleme özelliğini de devreye alıyor.

Google fotoğraflarınızı MeMe yapıyor 2 gün önce eklendi

Metinle video yönlendirme özelliği, Google Fotoğraflar özelinde 18 yaş ve üzeri kullanıcılarla sınırlı olarak sunuluyor. Bu yaş kısıtlaması yalnızca Fotoğraflar uygulamasındaki fotoğraftan video aracını kapsıyor. Google’ın üretken yapay zeka platformu Gemini’de benzer metin tabanlı video yönlendirme özellikleri daha uzun süredir mevcut ve 13 yaş ve üzerindeki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Google Fotoğraflar’daki üretken yapay zeka özellikleri henüz tüm ülkelerde aktif değil. Ayrıca sunulan işlevlerin kapsamı kullanıcının bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google Fotoğraflar’a metinle video oluşturma özelliği geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: