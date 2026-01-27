Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Fotoğraflar’a metinle video oluşturma özelliği geldi

    Google Fotoğraflar, yapay zeka destekli fotoğraftan video özelliğini geliştirerek metinle yönlendirme imkanı sunmaya başladı. Kullanıcılar videoları tarif ederek oluşturabiliyor.

    Google Fotoğraflar’a metinle video oluşturma özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Google, Fotoğraflar uygulamasındaki üretken yapay zeka özelliklerini genişleterek kullanıcıların sabit görsellerden video oluşturma sürecini daha kontrollü hale getirdi. Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte Google Fotoğraflar, fotoğrafları videoya dönüştürürken metin komutlarıyla yönlendirme desteği sunmaya başladı. Böylece kullanıcılar, ortaya çıkacak videonun nasıl görüneceğini artık doğrudan tarif edebiliyor.

    Metin tabanlı kontrol yapılabiliyor

    Google Fotoğraflar’daki fotoğraftan video oluşturma aracı daha önce yalnızca “Hafif Hareket” ve “Şanslı hissediyorum” gibi sınırlı seçenekler sunuyordu. Bu seçenekler, sistemin otomatik olarak video üretmesine dayanıyor ve kullanıcıya sonuç üzerinde ayrıntılı kontrol imkanı tanımıyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, hareket türünü, görsel stili, efektleri veya sahnenin genel hissini metinle tanımlayarak videonun nasıl oluşturulacağını belirleyebiliyor.

    Google, kullanıcıların sürece daha hızlı adapte olabilmesi için uygulama içinde hazır metin komutu önerileri de sunuyor. Ayrıca yazılan komutlar düzenlenebiliyor ve bu sayede oluşturulan videolar üzerinde daha ince ayarlar yapılabiliyor. Güncellemeyle birlikte Google Fotoğraflar, fotoğraftan video oluşturulan içeriklere varsayılan olarak ses ekleme özelliğini de devreye alıyor.

    Metinle video yönlendirme özelliği, Google Fotoğraflar özelinde 18 yaş ve üzeri kullanıcılarla sınırlı olarak sunuluyor. Bu yaş kısıtlaması yalnızca Fotoğraflar uygulamasındaki fotoğraftan video aracını kapsıyor. Google’ın üretken yapay zeka platformu Gemini’de benzer metin tabanlı video yönlendirme özellikleri daha uzun süredir mevcut ve 13 yaş ve üzerindeki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

    Google Fotoğraflar’daki üretken yapay zeka özellikleri henüz tüm ülkelerde aktif değil. Ayrıca sunulan işlevlerin kapsamı kullanıcının bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oilmarkt güvenilir mi çamaşır makinesi 1000 devir mi 1200 devir mi yapı kredi referans kodu hemoglobin yüksekliği nasıl düşürülür saraçoğlu digitürk cayma bedeli kaç tl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum