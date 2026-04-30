Google Fotoğraflar'a yapay zeka gardırop özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Google, Fotoğraflar uygulamasını yalnızca bir medya depolama aracı olmaktan çıkarıp daha işlevsel bir platform haline getirmeye devam ediyor. Şirketin üzerinde çalıştığı son özellik ise, uygulamayı adeta bir dijital gardıropa dönüştürecek. Yapay zeka destekli bu sistem sayesinde kullanıcılar, geçmiş fotoğraflarından kıyafetlerini analiz ederek sanal ortamda kombin yapabilecek ve üzerlerinde deneyebilecek.

Fotoğraflar, artık kıyafet denetiyor

Yeni özellik, kullanıcıların fotoğraf arşivini tarayarak kıyafetleri otomatik şekilde tanımlıyor ve bir gardırop gibi kategorize ediyor. Böylece kullanıcılar sahip oldukları kıyafetleri tek bir yerde görüntüleyebiliyor. Sistem yalnızca mevcut fotoğraflarla sınırlı değil, sosyal medya veya alışveriş sitelerinden alınan ekran görüntüleri de bu dijital gardıroba eklenebiliyor.

Tam Boyutta Gör Özelliğin en dikkat çekici tarafı ise artırılmış gerçeklik (AR) destekli sanal deneme imkanı. Yapay zeka, poz tahmini ve arka plan kaldırma teknolojilerini kullanarak seçilen kıyafetleri kullanıcıya doğal bir şekilde uyarlıyor. Bu sayede farklı kombinleri fiziksel olarak denemeden önce dijital ortamda görmek mümkün.

Google Fotoğraflar ayrıca renk, stil ve desen uyumuna göre otomatik kombin önerileri de sunuyor. Kullanıcılar, daha önce giydikleri kombinleri yeniden oluşturabilir ya da farklı parçaları bir araya getirerek yeni stiller deneyebilir. Henüz test aşamasında olan bu özelliğin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı netleşmiş değil. Özelliğin başarısı, kullanım kolaylığına ve kullanıcıların gerçekten dijital gardırop fikrine ne kadar adapte olacağına bağlı olacak.

