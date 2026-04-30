Google Fotoğraflar'a yapay zeka gardırop özelliği geliyor

Fotoğraflar, artık kıyafet denetiyor
Yeni özellik, kullanıcıların fotoğraf arşivini tarayarak kıyafetleri otomatik şekilde tanımlıyor ve bir gardırop gibi kategorize ediyor. Böylece kullanıcılar sahip oldukları kıyafetleri tek bir yerde görüntüleyebiliyor. Sistem yalnızca mevcut fotoğraflarla sınırlı değil, sosyal medya veya alışveriş sitelerinden alınan ekran görüntüleri de bu dijital gardıroba eklenebiliyor.
Google Fotoğraflar ayrıca renk, stil ve desen uyumuna göre otomatik kombin önerileri de sunuyor. Kullanıcılar, daha önce giydikleri kombinleri yeniden oluşturabilir ya da farklı parçaları bir araya getirerek yeni stiller deneyebilir. Henüz test aşamasında olan bu özelliğin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı netleşmiş değil. Özelliğin başarısı, kullanım kolaylığına ve kullanıcıların gerçekten dijital gardırop fikrine ne kadar adapte olacağına bağlı olacak.