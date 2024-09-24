Google Fotoğraflar'a yapay zeka destekli yeni video düzenleme araçları eklendi

Google, Android ve iOS'deki Fotoğraflar uygulamasında yer alan video düzenleyiciyi güncelledi. Güncelleme ile uygulamaya yeni düzenleme araçları ve yapay zeka destekli ön ayarlar geldi.

Google Fotoğraflar'ın video düzenleme araçları güncellendi

Android cihazlara gelen özellikler arasında ağır çekim veya hızlandırılmış videolar oluşturmak için yeni bir Hız aracı, renk ve dengeyi iyileştiren yeni bir Otomatik iyileştirme düğmesi ve görüntülerde daha hassas kesmeler yapmak için güncellenmiş bir Kırpma aracıyer alıyor. Video zaman çizelgesinin hemen altında bulunan araçlar da kullanıcıların sessize alma, iyileştirme, dengeleme ve kareyi dışa aktarma gibi sık kullanılan özellikleri bulmasını kolaylaştırmak için yeniden düzenlendi.

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Hem Android hem de iOS'a gelen yeni yapay zeka destekli video Ön Ayarlar (Presets) sekmesi altında, tek bir dokunuşla videoyu otomatik olarak kırpma, hızı ve ışığı ayarlama gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, videodanun belirli bölümlerine ağır çekim, yakınlaştırma ve dinamik hareket izleme gibi efektler de uygulanabiliyor.

Bugünden itibaren sunulan yeni düzenleme araçlarının tüm cihazlara gelmesi biraz zaman alabilir.



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