Google Fotoğraflar, Samsung TV'lere geliyor

Google Fotoğraflar ve Gemini Nano Banana entegrasyonu
Google Fotoğraflar entegrasyonu, tüm anılarınızı Samsung TV'nizde kolayca görmenizi sağlayacak. Google Hesabınızla giriş yaptıktan sonra telefonunuzdaki fotoğraflar anında büyük ekranda görünecek. Kişiler, yerler ve anlara göre düzenlenmiş anıları görebileceksiniz. Entegrasyon ayrıca gelişmiş fotoğraf odaklı deneyim için Samsung'un Vision AI Companion (VAC) ile birlikte çalışıyor. VAC, önemli anları öne çıkararak gün boyunca tekrar ziyaret etmeyi kolaylaştırıyor. Fotoğraflar ayrıca Samsung'un Daily+ ve Daily Board'unda da görünecek.
Samsung, TV'de Google Photos için üç temel özellik sunmayı planlıyor: Anılar, Yapay Zeka ile Oluştur ve Kişiselleştirilmiş Sonuçlar. İlk olarak 2026 yılının başlarında sunulacak olan Anılar, kişiler, yerler ve anlamlı anlara göre düzenlenmiş fotoğraf hikayeleri gösterecek. İlk altı ay boyunca Samsung TV'lere özel kalacak. Yapay Zeka ile Oluştur, 2026 yılının sonlarında gelecek ve Nano Banana üzerine kurulu temalı şablonlar sunacak. Remix sayesinde bir fotoğrafın sanat tarzını videoya dönüştürebileceksiniz. Samsung, 2026'nın ilerleyen aylarında Kişiselleştirilmiş Sonuçlar özelliğini de sunmayı planlıyor. Bu özellik, kullanıcıların gezi veya tatil gibi konu veya içeriğe göre otomatik olarak gruplandırılmış ilgili fotoğrafları görmelerini sağlayacak.
Google Fotoğraflar ilk olarak 2026 yılının başında Samsung’un yeni televizyonlarına gelecek. Mart 2026’dan itibaren belirli eski TV modellerinde de kullanılabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
