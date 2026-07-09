Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Fotoğraflar'a Video Remix özelliği geldi: Saniyeler içinde etkileyici kısa videolar

    Google Fotoğraflar'a Video Remix özelliği geldi. Gemini Omni modeliyle desteklenen yeni yapay zeka aracı, kullanıcının tek komutuyla kısa eğlenceli videolar çıkarıyor.

    google fotoğraflar video remix kısa video klipler Tam Boyutta Gör
    Video Remix, Google’ın Gemini Omni modeliyle destekleniyor ve video kliplere yapay zeka tarafından oluşturulmuş çeşitli görünümler ve düzenlemeler uyguluyor. Google, buradaki amacın ortalama bir kullanıcının video düzenleme bilgisine sahip olmadan paylaşmaya değer bir şey oluşturmasını kolaylaştırmak olduğunu söylüyor.

    Gemini Omni modeliyle destekleniyor

    Google blog yazısında, “Güzel video klipler oluşturmak profesyonel beceriler ya da saatlerce düzenleme gerektirmemeli. Şimdi, Google Fotoğraflar'daki Video Remix ile sıradan videoları yalnızca birkaç dokunuşla paylaşmaya değer anlara dönüştürebilirsiniz. Video Remix, kullanımı kolay şablonlardan oluşan bir kütüphaneden stilize edilmiş, yaratıcı anılar oluşturmanıza olanak tanır.” diyor.

    Sesle veya komutla kısa video klipler

    Video Remix, kullanıcıların özel komutları ve sesiyle görüntüleri altı saniyelik videolara dönüştürüyor. Yeni araç, Yapay Zeka ile Oluştur, Remix, Kolaj, Öne Çıkan Video, Sinematik Fotoğraf, Animasyon ve diğer yapay zeka destekli seçenekler gibi diğer oluşturma özelliklerinin yanında yer alıyor.

    Google AI abonelerine açılacak

    Google Fotoğraflar Video Remix, Türkiye’nin de dahil olduğu birkaç ülkede Google AI Plus, Pro ve Ultra abonelerine sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    epg desteklenmiyor ne demek soundbar tavsiye kormoran lastik kimin antral gastrit yorumları speedtest esım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad L13
    Lenovo ThinkPad L13
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum