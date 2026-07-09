Google Fotoğraflar'a Video Remix özelliği geldi: Saniyeler içinde etkileyici kısa videolar

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Video Remix, Google’ın Gemini Omni modeliyle destekleniyor ve video kliplere yapay zeka tarafından oluşturulmuş çeşitli görünümler ve düzenlemeler uyguluyor. Google, buradaki amacın ortalama bir kullanıcının video düzenleme bilgisine sahip olmadan paylaşmaya değer bir şey oluşturmasını kolaylaştırmak olduğunu söylüyor.

Instagram'ın yapay zekası fotoğraflarınızı izinsiz kullanacak! 20 sa. önce eklendi

Gemini Omni modeliyle destekleniyor

Google blog yazısında, “Güzel video klipler oluşturmak profesyonel beceriler ya da saatlerce düzenleme gerektirmemeli. Şimdi, Google Fotoğraflar'daki Video Remix ile sıradan videoları yalnızca birkaç dokunuşla paylaşmaya değer anlara dönüştürebilirsiniz. Video Remix, kullanımı kolay şablonlardan oluşan bir kütüphaneden stilize edilmiş, yaratıcı anılar oluşturmanıza olanak tanır.” diyor.

Sesle veya komutla kısa video klipler

Video Remix, kullanıcıların özel komutları ve sesiyle görüntüleri altı saniyelik videolara dönüştürüyor. Yeni araç, Yapay Zeka ile Oluştur, Remix, Kolaj, Öne Çıkan Video, Sinematik Fotoğraf, Animasyon ve diğer yapay zeka destekli seçenekler gibi diğer oluşturma özelliklerinin yanında yer alıyor.

Google AI abonelerine açılacak

Google Fotoğraflar Video Remix, Türkiye’nin de dahil olduğu birkaç ülkede Google AI Plus, Pro ve Ultra abonelerine sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: