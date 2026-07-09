Google Fotoğraflar'a Video Remix özelliği geldi: Saniyeler içinde etkileyici kısa videolar

Gemini Omni modeliyle destekleniyor
Google blog yazısında, “Güzel video klipler oluşturmak profesyonel beceriler ya da saatlerce düzenleme gerektirmemeli. Şimdi, Google Fotoğraflar'daki Video Remix ile sıradan videoları yalnızca birkaç dokunuşla paylaşmaya değer anlara dönüştürebilirsiniz. Video Remix, kullanımı kolay şablonlardan oluşan bir kütüphaneden stilize edilmiş, yaratıcı anılar oluşturmanıza olanak tanır.” diyor.
Sesle veya komutla kısa video klipler
Video Remix, kullanıcıların özel komutları ve sesiyle görüntüleri altı saniyelik videolara dönüştürüyor. Yeni araç, Yapay Zeka ile Oluştur, Remix, Kolaj, Öne Çıkan Video, Sinematik Fotoğraf, Animasyon ve diğer yapay zeka destekli seçenekler gibi diğer oluşturma özelliklerinin yanında yer alıyor.
Google AI abonelerine açılacak
Google Fotoğraflar Video Remix, Türkiye’nin de dahil olduğu birkaç ülkede Google AI Plus, Pro ve Ultra abonelerine sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: