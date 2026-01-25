Google Fotoğraflar uygulamasında MeMe zamanı

Google Me MeMe
Kullanıcılar Google Fotoğraflar uygulamasını açtıktan sonra Oluştur butonuna tıklayarak yapay zekâ menüsüne geçiş yapıyor. Burada portre ve kolaj gibi seçeneklerin arasında Me MeMe özelliği de yer alıyor. Burada bir şablon seçtikten sonra istediği fotoğrafı ekliyor ve gerisini yapay zekâya bırakıyor.
İlk kez kullanacaklar için ara yüzde kullanım talimatları çıkıyor. Varsayılan şablonlar haricinde kullanıcılar kendi şablonlarını da yükleyebiliyor. Google yüz kısmının seçilebilir olması gerektiğini belirtirken yapay zekânın beklenenden farklı sonuçlar verebileceği de vurgulanıyor. Önümüzdeki haftalarda Android kullanıcılarına dağıtılacak olan Me MeMe özelliği iOS uygulamasına da gelecek.