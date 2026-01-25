Giriş
    Google Fotoğraflar uygulamasında MeMe zamanı

    Son dönemin en popüler trendlerinden MeMe görselleri Google'ın dikkatinden de kaçmadı. Hali hazırda Google Gemini ile oluşturulabilen görsellere artık Google Fotoğraflar ile de ulaşılabiliyor.  

    Google Tam Boyutta Gör
    Bir süredir test sürecinde olan Me MeMe adındaki yeni özellik ABD kullanıcılarına ve sadece İngilizce dilinde kullanıma sunuldu. Özellik yine Google Gemini yapay zekâ modelini temel alarak çalışıyor. 

    Google Me MeMe

    Kullanıcılar Google Fotoğraflar uygulamasını açtıktan sonra Oluştur butonuna tıklayarak yapay zekâ menüsüne geçiş yapıyor. Burada portre ve kolaj gibi seçeneklerin arasında Me MeMe özelliği de yer alıyor. Burada bir şablon seçtikten sonra istediği fotoğrafı ekliyor ve gerisini yapay zekâya bırakıyor. 

    İlk kez kullanacaklar için ara yüzde kullanım talimatları çıkıyor. Varsayılan şablonlar haricinde kullanıcılar kendi şablonlarını da yükleyebiliyor. Google yüz kısmının seçilebilir olması gerektiğini belirtirken yapay zekânın beklenenden farklı sonuçlar verebileceği de vurgulanıyor. Önümüzdeki haftalarda Android kullanıcılarına dağıtılacak olan Me MeMe özelliği iOS uygulamasına da gelecek. 

