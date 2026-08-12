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    Gemini 1 milyar aylık kullanıcıya ulaştı: Google'ın en hızlı büyüyen ürünü oldu

    Google’ın yapay zeka asistanı Gemini, aylık aktif kullanıcı sayısında 1 milyar barajını aşarak Google’ın bu seviyeye en hızlı ulaşan ürünü oldu.                

    Google Gemini 1 milyar aylık kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Google’ın yapay zeka alanındaki en büyük yatırımı olan Gemini, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Google CEO’su Sundar Pichai, Gemini’nin aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyara ulaştığını açıkladı. Böylece Gemini, Google’ın bu seviyeye ulaşan 14. ürünü olurken, şirketin açıklamasına göre diğer tüm Google ürünlerinden daha hızlı büyüyerek bu rakama ulaştı.

    Gemini’nin 1 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşması, Google’ın yapay zeka stratejisinin kullanıcı tarafında önemli bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Ayrıca açıklanan rakam, Gemini’nin Gmail, Drive veya Google Arama gibi diğer Google hizmetlerine entegre edilen yapay zeka özelliklerini kullanan herkesi kapsamıyor.

    1 milyar kullanıcı Gemini uygulamasını veya web sürümünü kullanıyor

    Google’ın açıkladığı aylık aktif kullanıcı rakamı,doğrudan Gemini uygulamasını açan veya Gemini’nin web arayüzünü ziyaret ederek bir istem giren ya da Gemini Live özelliğini kullanan kişileri ifade ediyor. Dolayısıyla yalnızca Gmail’de e-postalarını düzenlemek için Gemini destekli bir özellik kullanan veya Google Arama’daki AI Overviews sonuçlarıyla karşılaşan kullanıcılar bu 1 milyar kişilik rakama dahil edilmiyor.

    Google’da Gemini’den sorumlu başkan yardımcısı Josh Woodward, duyurunun ardından kullanım alışkanlıklarına ilişkin bazı dikkat çekici bilgiler de paylaştı. Buna göre Gemini kullanıcılarının yüzde 63’ü sesli giriş özelliğini kullanıyor. Bu kullanıcıların giderek daha büyük bir bölümü ise Gemini ile yalnızca ses üzerinden iletişim kuruyor. Gemini Live kullanıcılarının yüzde 20’si ise yapay zekaya kamera görüntülerini veya ekranlarını paylaşarak yardım alıyor.

    Gemini’nin kullanım alanlarından biri de eğitim. Öğrencilerin yapay zeka modellerini ödev ve okul çalışmalarında giderek daha fazla kullandığını belirten Google, bu alandaki kullanımı desteklemek için yeni araçlar üzerinde çalışıyor. Woodward’ın verdiği bilgilere göre okul ile ilgili Gemini sorgularının yüzde 38’inde bir dosya veya görsel ekleniyor. Bu nedenle, Google’ın önümüzdeki haftalarda öğrenciler için yeni çalışma araçlarını kullanıma sunması bekleniyor.

    Gemini her gün 150 milyon görsel üretiyor

    Gemini’nin görsel üretme yetenekleri de platformun kullanımındaki önemli artışlardan biri olarak öne çıkıyor. Google’ın açıklamasına göre Gemini kullanıcıları her gün yaklaşık 150 milyon görsel oluşturuyor. Özellikle şirketler, pazarlama materyalleri hazırlamak için Google’ın görsel üretim teknolojisini kullanıyor. İnternette paylaşılan çok sayıda görselin ise mizah içerikleri ve internet memlerinden oluştuğu tahmin ediliyor. Google, Gemini tarafından oluşturulan görselleri SynthID teknolojisiyle işaretliyor. 

    Gemini’nin 100 milyondan fazla iOS kullanıcısı var

    Gemini’nin ulaştığı 1 milyar kullanıcı sayısında Google’ın Android ekosistemindeki hakimiyeti büyük rol oynuyor. Günümüzde çok sayıda Android cihaz Gemini uygulamasıyla birlikte geliyor ve işletim sistemindeki çeşitli özellikler kullanıcıları Google’ın yapay zeka hizmetlerine yönlendiriyor.

    Buna rağmen Gemini’nin büyümesi yalnızca Android kullanıcılarından kaynaklanmıyor. Woodward, Gemini’nin aylık aktif kullanıcılarının 100 milyondan fazlasının iOS cihazlarında olduğunu açıkladı.Bu rakam dikkat çekici çünkü iPhone kullanıcılarının Gemini’ye erişmek için uygulamayı App Store’dan manuel olarak indirmesi gerekiyor. Dolayısıyla iOS tarafındaki kullanıcıların Gemini’yi tercih etmesi, Google’ın yapay zeka hizmetine yönelik doğrudan ilgiyi gösteren önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

    Kaynakça https://x.com/sundarpichai/status/2087222656819241292 https://x.com/joshwoodward/status/2087223952209039755 https://arstechnica.com/ai/2026/08/google-says-gemini-has-reached-1b-users-faster-than-any-other-google-product/
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