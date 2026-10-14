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    Google, Gemini 4 Argon'u kullanıma sundu: Rakiplerinden daha ucuz

    Google, Gemini 4 Argon modelini kullanıma sundu. Kodlama ve bilim gibi alanlarda iddialı olan model, rakiplerine kıyasla daha düşük token fiyatlarıyla öne çıkıyor.

    Google, Gemini 4 Argon'u kullanıma sundu: Rakiplerinden daha ucuz Tam Boyutta Gör

    Google, daha önce tanıttığı Gemini 4 Argon modelini kullanıma açtı. Şirket, yeni modelin kodlama, siber güvenlik ve bilim gibi alanlarda rakiplerini geride bıraktığını belirtirken uygun fiyatlandırmasıyla da dikkat çekiyor.

    Gemini 4 Argon neler sunuyor?

    Google, Gemini 4 Argon'un karmaşık görevlerde akıl yürütme yeteneklerini geliştirdiğini ve birden fazla aşamadan oluşan iş akışlarında daha başarılı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Şirket ayrıca modelin, yapay zeka sohbet botlarında sıkça karşılaşılan gereksiz tekrarları, klişe ifadeleri ve kesin bir yanıt vermekten kaçınan anlatım biçimlerini azalttığını ifade ediyor.

    Google, Gemini 4 Argon'u kullanıma sundu: Rakiplerinden daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Şirketin paylaştığı bilgilere göre Gemini 4 Argon modeli kodlama, siber güvenlik, bilim, finans ve hukuk dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki kıyaslama testlerinde GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1 ve Claude Opus 5.5 gibi rakip modelleri geride bırakıyor.

    Google, Argon'u genel kullanıma alırken aynı zamanda kendi ürün ve hizmetlerine de ekliyor. Model, şirketin iç çalışmalarında siber güvenlik açıklarını tespit etmek ve gidermek için kullanılıyor. Ayrıca YouTube yorum bölümünün çalışması için gereken hesaplama gücünü yarıya indirdiği ve Alphabet bünyesindeki Wing'in dron fiziği simülatöründe yaşanan hataların giderilmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

    Gemini 4 Argon fiyatı ne kadar?

    Google, Gemini 4 Argon'u rakiplerine kıyasla oldukça düşük bir başlangıç fiyatıyla sunuyor. Modelin API kullanımında 1 milyon giriş token'ı için 2 dolar, 1 milyon çıkış token'ı için 10 dolar ücret uygulanıyor. Bu fiyatlar OpenAI'ın GPT-6 Astra ve Anthropic'in Fable 5 modellerine kıyasla yaklaşık beşte bir seviyesinde.

    Tanıtım fiyatlandırmasının kasım ayının sonunda sona ermesiyle birlikte ücretlerin iki katına çıkması planlanıyor. Buna göre giriş token'larının maliyeti 1 milyon token başına 4 dolara, çıkış token'larının maliyeti ise 20 dolara yükselecek. Yine de önemli bir fiyat avantajı olacak.

    Gemini 4 Argon kimlere sunuluyor?

    Google, Gemini 4 Argon'u küresel çapta farklı kullanıcı gruplarına açıyor. Geliştiriciler, ücretli Gemini API paketi üzerinden AI Studio ve Android Studio'da modeli kullanabiliyor. Google AI Ultra aboneleri ise Argon'a Google Antigravity ve AI Studio üzerinden erişebiliyor. Kurumsal kullanıcılar için Gemini for Business, API ve Google Antigravity seçenekleri sunuluyor.

    Bireysel kullanıcılar, Google AI Pro ve Ultra abonelikleriyle Gemini uygulamasında ve Google Arama'nın yapay zeka modunda Argon'u deneyebiliyor. Bilim insanları ve araştırmacılar, uygunluk ve kapasite koşullarına bağlı olarak Google Antigravity'nin en yüksek kullanım katmanına altı ay ücretsiz erişim için başvurabiliyor. Siber güvenlik uzmanları ise modelin siber güvenlik korumaları kaldırılmış sürümüne erişmek için Fairwind Programı'na başvurabiliyor.

    Modelin daha düşük ücretli Plus abonelerine veya ücretsiz kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

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