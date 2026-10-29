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    Google, Gemini 4 Carbon modelini duyurdu: Siber güvenlikte rakiplerine fark atıyor

    Google, yeni ve en gelişmiş modeli Gemini 4 Carbon'u duyurdu. Artificial Analysis Intelligence Index'te 59 puanla ilk sıraya yerleşen model, kodlama ve siber güvenlik yetenekleriyle öne çıkıyor.

    Google, Gemini 4 Carbon modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini 4 Argon modelinden yalnızca iki hafta sonra yeni Gemini 4 Carbon'u duyurdu. Kodlama, uzun süreli otonom görevler, bilimsel çalışmalar ve siber güvenlik alanlarında önemli gelişmeler sunan model, güvenlik açıklarını tespit etme ve giderme testlerinde öne çıkıyor. 

    Kodlama ve otonom görevler için geliştirildi

    Gemini 4 Carbon, özellikle birden fazla aşamadan oluşan ve uzun süreli çalışma gerektiren mühendislik görevleri için geliştirildi. Google’ın şirket içi testlerine göre model, günler boyunca çalışarak büyük kod tabanlarında karmaşık hataların kaynağını bulabiliyor ve bunları giderebiliyor. Düşük seviyeli sistemlerdeki ince hataların tespiti ve düzeltilmesi de modelin hedeflediği kullanım alanları arasında yer alıyor.

    Google'ın bugüne kadarki en güçlü modeli olarak tanımladığı Carbon, Artificial Analysis Intelligence Index’in v5.0 sürümünde 59 puanla ilk sıraya yerleşti. Model, web geliştirme performansında da önemli bir ilerleme kaydetti. WebDev Arena sıralamasında 89 Elo puanlık artış elde eden Gemini 4 Carbon, 1768 puanla dördüncü sıraya yükseldi.

    Google, Gemini 4 Carbon modelini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Siber güvenlik testlerinde dikkat çekici sonuçlar

    Gemini 4 Carbon’un en önemli yeniliklerinden biri, siber güvenliğin farklı aşamalarında gösterdiği performans. Model; yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulma, bu açıkların gerçekten istismar edilip edilemeyeceğini doğrulama ve kök nedenlerini gideren kod düzeltmeleri üretme konularında iddialı sonuçlar elde etti.

    Şirketin şirket içi değerlendirmelerine göre Gemini 4 Carbon, güvenli kod üretimindeki başarı oranını Gemini 4 Argon'a kıyasla iki katından fazla artırdı. Google ayrıca Chrome ekibinin, modelin yüksek kaliteli kod yamaları üretme performansını başka bir yapay zeka laboratuvarının gelişmiş modeliyle karşılaştırdığında 10 kattan fazla daha iyi performans gözlemlediğini belirtti. 

    Google'ın bulut güvenliği platformu Wiz de Carbon'un web sızma testi alanındaki performansına dikkat çekti. Bu yetenekler, güvenlik açıklarının daha hızlı belirlenmesi ve yazılımların daha güvenli hale getirilmesi açısından önem taşıyor.

    Google, yeni modelde yalnızca performansa değil, güvenilirliğe ve güvenlik önlemlerine de odaklandığını belirtiyor. Gemini 4 Carbon, karmaşık görevlerde kanıtsız iddiaları azaltmak, kullanıcı talimatlarını daha doğru takip etmek ve belirsiz durumlarda varsayımlarda bulunmak yerine ilgili kaynakları incelemek üzere geliştirildi.

    Gemini 4 Carbon ne zaman kullanıma sunulacak?

    Google, Gemini 4 Carbon'u güvenlik riskleri nedeniyle kademeli olarak kullanıma açacak. İlk aşamada bu hafta itibarıyla belirli siber güvenlik uzmanlarına sunulacak modelin erişimi, Fairwind Programı kapsamında güvenilir iş ortaklarına genişletilecek.

    Şirket, geliştiricilere, işletmelere ve bireysel kullanıcılara yönelik daha geniş erişim öncesinde güvenlik önlemlerini test etmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Google ayrıca ABD hükümetinin yayımlanmadan önce modellerin test edilmesine yönelik gönüllü sürecine katıldığını belirtiyor.

    Gemini 4 Carbon fiyatı ne kadar?

    Google, Gemini 4 Carbon'un API fiyatlandırmasını Gemini 4 Argon ile aynı seviyede tutacak. Buna göre modelin fiyatları şu şekilde:

    • Girdi tokenları: 1 milyon token başına 2 dolar.

    • Çıktı tokenları: 1 milyon token başına 10 dolar.

    • Önbelleğe alınmış girdi tokenları: Standart girdi fiyatına kıyasla yüzde 95 indirim.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 5 gün önce

    tuhaf

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