Google’ın en güçlü yapay zekası kullanıma açıldı: İşte Gemini 4 Carbon

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, bugüne kadarki en güçlü yapay zeka modeli Gemini 4 Carbon’u kullanıma sundu. Yazılım geliştirme, siber güvenlik ve bilimsel araştırmalarda öne çıkan model, karmaşık kodlama ile veri analizlerinde yüksek performans sunuyor. Tek bir komutla çoklu yapay zeka ajanları çalıştırabilen sistem, sıfırıncı gün güvenlik açıklarını da saatler içinde tespit edebiliyor. Yeni model, Google AI Studio ve kurumsal platformlar üzerinden geliştiricilere açıldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemini 4 Carbon'u geliştiriciler, şirketler, bilim insanları ve tüketicilerin kullanımına sundu. Şirketin bugüne kadarki en güçlü modeli olarak tanımladığı Carbon, özellikle karmaşık yazılım geliştirme, siber güvenlik, bilimsel araştırma ve uzun süreli otonom görevlerde öne çıkıyor. Model, geçtiğimiz ay tanıtılan Gemini 4 Argon'un üzerine konumlandırılırken Anthropic ve OpenAI'ın en gelişmiş modelleriyle rekabet etmeyi hedefliyor.

Google'a göre Argon, yazılım geliştirme ve genel bilgi işlerinin büyük bölümü için ideal seçenek olmaya devam edecek. Gemini 4 Carbon ise çok aşamalı kodlama, hata ayıklama ve açık uçlu bilimsel araştırmalar gibi daha yüksek akıl yürütme kapasitesi gerektiren görevler için geliştirildi. Bu görevlerde daha fazla token kullanarak kapsamlı analiz yapabilen model, sonuçlarını doğrulamak için daha uzun kontrol döngüleri de yürütebiliyor.

Tek bir komut ile ajan ekibi kurulabilecek

Gemini 4 Carbon'un öne çıkan yeniliklerinden biri de Google Antigravity platformuna gelen /swarm özelliği. Önizleme aşamasındaki bu özellik, tek bir komutla birden fazla yapay zeka ajanının koordineli şekilde çalışmasını sağlıyor. Kullanıcılar ajanlara mimari tasarım, görev koordinasyonu ve kod denetimi gibi farklı sorumluluklar verebiliyor.

Sistem, Carbon'u daha yüksek akıl yürütme gerektiren işlerde kullanırken daha hızlı ve hafif modelleri de paralel çalışma alanlarında görevlendirebiliyor. Ayrıca her değişikliği test eden bağımsız doğrulama ajanları sayesinde geliştirilen projelerin kontrol edilmesi amaçlanıyor.

Google, özelliğin yeteneklerini göstermek için farklı projeler gerçekleştirdi. Bunlardan birinde Eyfel Kulesi'nin 1887-1889 yılları arasındaki inşaat süreci, tarihî fotoğraflar ve mühendislik çizimleri kullanılarak etkileşimli bir 3D sergiye dönüştürüldü. Carbon ayrıca akademik bir makaleden yola çıkarak çok ölçekli bir tekstil görselleştiricisi geliştirdi. Bu projede etkileşimli 3D iplik ağları, 110 lifin kutupsal takibi ve dinamik gerilim-gerinim eğrileri oluşturuldu.

Finans, hukuk ve veri analizinde yüksek hassasiyet

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Gemini 4 Carbon, yoğun belge ve veri analizi gerektiren profesyonel işlerde de kullanılabiliyor. Hukuk, finans ve kurumsal operasyonlarda grafikler, görseller, teknik çizimler ve tablolar içeren büyük doküman kümeleri analiz edilip sonuç çıkarımı yapılabiliyor.

Model, belirli şemalara ve biçimlendirme kurallarına bağlı kalarak elektronik tablolar, sunumlar ve raporlar da hazırlayabiliyor. Finansal araştırma tarafında ise Hebbia'nın E2E Financial Agentic değerlendirmesinde test edilen en iyi modelin performansına ulaştı. Balyasny Asset Management tarafından gerçekleştirilen General Financial Intelligence testinde de hukuk bilgisi, araç kullanımı, kodlama, veri mühendisliği ve bağlamı anlama gibi 23 farklı model yapılandırması arasında en üst sırada yer aldı. Tüm bunlar yapılırken çok modlu belgelerle çalışma tarafında düşük maliyeti korumayı başarıyor Carbon.

Siber güvenlik açıklarını yamalıyor

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Gemini 4 Carbon'un en önemli kullanım alanlarından biri de hiç şüphesiz siber güvenlik. Google, modeli özellikle yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulma, bu açıkların farklı sistemlerde nasıl kullanılabileceğini analiz etme ve doğrulanmış düzeltmeler hazırlama konusunda geliştirdi.

Wiz'in Scan for Good programında yapılan çalışmalarda Carbon, iki büyük SaaS sağlayıcısının sistemlerini incelerken iki saatten kısa sürede sıfırıncı gün (zero-day) güvenlik açıkları tespit etti. Haftalar sürebilecek güvenlik araştırmalarının birkaç saate indirilmesini sağlayan bu çalışmaların ardından ilgili şirketlerle iletişime geçilerek açıkların giderilmesi sağlandı.

Bilimsel araştırma ve matematikte yeni yetenekler

Google, Gemini 4 Carbon'un fizik, matematik ve yaşam bilimleri alanlarında da önemli ilerleme kaydettiğini söylüyor. Model, deneysel verileri bir araya getirebiliyor, hipotezleri değerlendirebiliyor ve birden fazla aşamadan oluşan bilimsel problemler üzerinde akıl yürütebiliyor.İlaç araştırmaları yapan Axiom Bio, modelin daha önce tespit edilemeyen toksisite mekanizmalarını ortaya çıkardığını belirtiyor.

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Google araştırmacıları ise Carbon'u, Signal'in kriptografik protokolünü matematiksel olarak doğrulamayı amaçlayan AlphaProof Code sisteminde kullandı. Modelin desteğiyle Lean dilinde milyonlarca satır kod üretilerek normalde yıllar sürebilecek doğrulama çalışmaları haftalar içinde tamamlandı. Laboratuvar deneylerinde de veri anormalliklerini ve ölçüm hatalarını tespit ederek analiz süreçlerine katkı sağladı.

Protein araştırmalarında ise Carbon, petabayt ölçeğindeki veri arşivlerini tarayarak protein yapı tahmin modellerine benzer protein dizileri buldu. CASP17 testindeki yedi protein ailesinde tespit edilen benzer protein sayısı ortalama 40 kat artırıldı. Bu işlem için mevcut modellerin yeniden eğitilmesine gerek duyulmadı.

Gemini 4 Carbon nasıl kullanılır?

Google, Gemini 4 Carbon'u ilk aşamada milyon token başına 2 dolar giriş ve 10 dolar çıkış fiyatıyla kullanıma açtı. Bu fiyatlar, Gemini 4 Argon'un tanıtım dönemindeki tarifesiyle aynı. Ancak indirimli başlangıç döneminin kasım ayı sonunda sona ermesiyle fiyatların iki katına çıkarılması planlanıyor.

Bu artışın ardından bile Google, Carbon'un token başına maliyetinin rakiplerinden önemli ölçüde düşük kalacağını belirtiyor. Şirketin karşılaştırmasına göre başlangıç fiyatı, OpenAI'ın GPT-6 Astra modelinin yaklaşık beşte biri, Anthropic'in dün tanıtılan Fable 5.2 modelinin ise dörtte biri seviyesinde.

Gemini 4 Carbon, Gemini API üzerinden Google AI Studio'da ve Gemini for Business platformunda ücretli geliştiriciler ile kurumsal müşterilere sunuluyor.

Google AI Ultra aboneleri ise modele Gemini uygulaması, Google Arama'daki AI Mode ve Antigravity üzerinden erişebiliyor. Daha düşük abonelik paketleri ve ücretsiz kullanıcılar için ne zaman erişim sağlanacağı ise henüz açıklanmadı.

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Google Gemini 4 Carbon modelini kullanıma sundu: İşte özellikleri

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