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Yapay Zeka Özeti: Oynat 3 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, karmaşık işlemler için yeni modeli Gemini 4 Neon'u tanıttı. Yeni yapay zeka modeli, Carbon versiyonundan üç kat daha hızlı çalışıyor ve çok daha uygun maliyetler sunuyor. Bir milyon tokene kadar bağlam desteğine sahip olan Neon; yazılım geliştirme, siber güvenlik, finansal analiz ve hukuki inceleme gibi zorlu kurumsal süreçleri başarıyla yürütüyor. Gemini 4 Neon, geliştiriciler için Google AI Studio ve API üzerinden erişime açıldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Google, Gemini 4 ailesinin yeni üyesi Gemini 4 Neon modelini duyurdu. Karmaşık yazılım geliştirme, analitik değerlendirme ve çok aşamalı iş akışları için tasarlanan model, şirketin açıklamasına göre Gemini 4 Carbon'a kıyasla görevleri üç kat daha hızlı tamamlayabiliyor. Google ayrıca Neon'un görev başına maliyet açısından daha verimli olduğunu belirtiyor.

Google, yaz aylarında yapay zeka alanındaki rakiplerinin gerisinde kaldığı dönemin ardından Gemini 4 ailesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay serinin en güçlü modeli olarak konumlandırılan Gemini 4 Carbon tanıtılmış ve bir hafta önce de daha ekonomik kullanım için geliştirilen Gemini 4 Hydrogen sergilenmişti. Yeni duyurulan Gemini 4 Neon ise performans ve maliyet arasında denge kurmayı hedefleyen orta segment model olarak konumlandırılıyor.

Gemini 4 Neon neler yapabiliyor?

Gemini 4 Neon, özellikle karmaşık yazılım geliştirme süreçlerinde ve birden fazla aşamadan oluşan görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Model, bir yazılım projesindeki farklı dosyaları inceleyerek hataları tespit edebiliyor, kodları yeniden düzenleyebiliyor ve birden fazla bileşeni kapsayan değişiklikleri gerçekleştirebiliyor.

Google Antigravity ile birlikte çalışabilen Neon, uzun süre devam eden görevlerde işlem geçmişini koruyabiliyor, gereksiz dosya okumalarını azaltabiliyor ve çalışma sırasında ilerlemesini kullanıcıyla paylaşabiliyor. Ayrıca daha küçük ve hızlı Gemini 4 Hydrogen modellerini paralel olarak yöneten bir orkestratör şeklinde de kullanılabiliyor.

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Modelin kullanım alanları yazılım geliştirmeyle sınırlı değil. Bir milyon tokene kadar bağlam penceresi ve çok modlu yapısı sayesinde metin, görsel, ses ve video içeriklerini birlikte değerlendirebiliyor. Örneğin şirketler PDF belgelerini, elektronik tabloları, grafiklerini ve ses kayıtlarını aynı çalışma kapsamında analiz ederek yapılandırılmış çıktılar elde edebiliyor.

Google, Neon'un finansal analiz, muhasebe, elektronik tablo modelleme ve hukuki araştırma gibi kurumsal işlerde de kullanılabileceğini belirtiyor. Model, karmaşık grafiklerden veri çıkarabiliyor, farklı belgelerdeki bilgileri bir araya getirebiliyor ve kapsamlı araştırma raporları hazırlayabiliyor. Vergi araştırmaları ve hukuki incelemeler de öne çıkan kullanım alanları arasında.

Bilimsel çalışmalarda ise matematiksel hesaplamalar, nicel analizler ve teknik araştırma problemlerinin çözümüne odaklanıyor.

Siber güvenlik alanında da kullanılabilecek

Google, Gemini 4 Neon'un siber güvenlik çalışmalarına yönelik özel bir sürümünü de geliştiriyor. Bu sürüm, yazılım kodlarındaki güvenlik açıklarını bulma, tespit edilen açıkların gerçekten istismar edilip edilemeyeceğini doğrulama ve sorunları giderecek kod değişikliklerini hazırlama gibi görevleri yerine getirebiliyor.

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Model ayrıca siber saldırganların kullandığı yöntemleri simüle eden sızma testlerinde de kullanılabiliyor. Google'ın paylaştığı sonuçlara göre Neon, özellikle zor seviyedeki güvenlik testlerinde güçlü performans gösteriyor ve bazı görevleri rakip büyük modellerin yaklaşık yarı maliyetiyle tamamlayabiliyor.

Gemini 4 Neon'un siber güvenlik odaklı sürümü, önümüzdeki günlerde Google'ın Fairwind Programı kapsamında güvenilir güvenlik araştırmacıları ve savunma ekiplerine sunulacak.

Gemini 4 Neon fiyatı ne kadar?

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Google'ın yeni modelinde dikkat çeken konulardan biri de görev başına maliyet. Şirket, Gemini 4 Neon'un varsayılan yüksek düşünme seviyesinde Carbon'a kıyasla görev başına yüzde 32 daha düşük maliyet sunduğunu belirtiyor. En yüksek düşünme seviyesi olan xhigh modunda ise rakip üst düzey modellerin en yüksek ayarlarına kıyasla görev başına maliyetin yüzde 36'dan fazla daha düşük olduğu ifade ediliyor.

API üzerinden fiyatlandırma ise şu şekilde:

Giriş tokenı: 1 milyon token başına 3 dolar

Önbelleğe alınmış giriş tokenı: 1 milyon token başına 0,15 dolar

Çıkış tokenı: 1 milyon token başına 15 dolar

Bu fiyatlar ilk bakışta Gemini 4 Carbon'dan daha yüksek. Carbon için bir milyon giriş tokenı 2 dolar, çıkış tokenı ise 10 dolar seviyesinde. Ancak Carbon için mevcut fiyatlandırma yüzde 50 indirimli ve 30 Kasım’da indirim bitecek.

Bu arada Gemini 4 Neon kullanıma da sunuldu. Geliştiriciler modele Google AI Studio ve Gemini API üzerinden ücretli erişim sağlayabiliyor. Google AI Pro ve Ultra aboneleri ise modeli Google Antigravity üzerinden kullanabiliyor.

Model ayrıca Gemini uygulamasında Pro ve Ultra abonelerinin erişimine açılıyor. Kurumsal kullanıcılar Gemini for Business kapsamında API veya model seçim menüsü üzerinden Neon'a erişebiliyor.

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