Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Gemini artık ChatGPT’nin ensesinde: 750 milyon aylık aktif kullanıcıyı aştı

    Google’ın yapay zeka asistanı Gemini, 750 milyon aylık aktif kullanıcıyı aşarak hızlı büyümesini sürdürdü. Özellikle Gemini 3 ile Google’ın AI yarışında yeniden güç kazandığı görülüyor.

    Google Gemini 750 milyon aylık aktif kullanıcıyı aştı Tam Boyutta Gör
    Google’ın yapay zeka tabanlı sohbet uygulaması Gemini, kullanıcı sayısını hızla artırmaya devam ediyor. Alphabet’in 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçları kapsamında paylaşılan verilere göre Gemini uygulaması, 750 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcıya ulaştı. Bu rakam, kısa sürede yakalanan güçlü büyümeyi ve Gemini’nin küresel ölçekte hızla benimsendiğini ortaya koyuyor.

    100 milyon yeni kullanıcı

    Google, bir önceki çeyrekte Gemini için 650 milyon aylık aktif kullanıcı bildirmişti. Yalnızca birkaç ay içinde yaklaşık 100 milyon yeni kullanıcı kazanılması, özellikle Gemini 3’ün çıkışı sonrası ivmenin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Meta AI’ın aylık kullanıcı sayısı yaklaşık 500 milyon seviyesinde bulunuyor. Sektör raporlarına göre ChatGPT’nin haftalık kullanıcı sayısının 900 milyon, aylık aktif kullanıcı sayısının ise 800 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

    Google cephesi, bu hızlı büyümenin arkasındaki ana itici gücün Gemini 3 olduğunu açıkça vurguluyor. Şirketin bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş yapay zeka modeli olarak tanıtılan Gemini 3, daha derin bağlam kurabilen, daha nüanslı ve tutarlı yanıtlar üretebilen bir yapı sunuyor. CEO Sundar Pichai, Gemini 3’ün hem kullanıcı kazanımı hem de kullanıcı başına etkileşim oranlarında şirket tarihindeki en hızlı benimsenen model olduğunu belirtiyor. Pichai’ye göre Gemini 3’ün “AI mode” kapsamında devreye alınması, büyümeyi doğrudan destekleyen olumlu bir faktör oldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi arkadaşlık sitesi yorumlar yutkunurken kulakta çıt sesi nasıl geçer silecek motoru çalışıyor silecek çalışmıyor vida giren lastik tamiri fiyat bonus flexi ile bonus arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum