Google Gemini artık ChatGPT’nin ensesinde: 750 milyon aylık aktif kullanıcıyı aştı

Tam Boyutta Gör Google’ın yapay zeka tabanlı sohbet uygulaması Gemini, kullanıcı sayısını hızla artırmaya devam ediyor. Alphabet’in 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçları kapsamında paylaşılan verilere göre Gemini uygulaması, 750 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcıya ulaştı. Bu rakam, kısa sürede yakalanan güçlü büyümeyi ve Gemini’nin küresel ölçekte hızla benimsendiğini ortaya koyuyor.

100 milyon yeni kullanıcı

Google, bir önceki çeyrekte Gemini için 650 milyon aylık aktif kullanıcı bildirmişti. Yalnızca birkaç ay içinde yaklaşık 100 milyon yeni kullanıcı kazanılması, özellikle Gemini 3’ün çıkışı sonrası ivmenin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Meta AI’ın aylık kullanıcı sayısı yaklaşık 500 milyon seviyesinde bulunuyor. Sektör raporlarına göre ChatGPT’nin haftalık kullanıcı sayısının 900 milyon, aylık aktif kullanıcı sayısının ise 800 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Google cephesi, bu hızlı büyümenin arkasındaki ana itici gücün Gemini 3 olduğunu açıkça vurguluyor. Şirketin bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş yapay zeka modeli olarak tanıtılan Gemini 3, daha derin bağlam kurabilen, daha nüanslı ve tutarlı yanıtlar üretebilen bir yapı sunuyor. CEO Sundar Pichai, Gemini 3’ün hem kullanıcı kazanımı hem de kullanıcı başına etkileşim oranlarında şirket tarihindeki en hızlı benimsenen model olduğunu belirtiyor. Pichai’ye göre Gemini 3’ün “AI mode” kapsamında devreye alınması, büyümeyi doğrudan destekleyen olumlu bir faktör oldu.

