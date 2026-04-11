    Google Gemini'a büyük güncelleme: Canlı simülasyon dönemi başladı

    Google, Gemini platformunu geliştirmeye devam ediyor. Daha önce metin ve statik görsellerle yanıt veren Gemini, artık kullanıcı sorularını interaktif simülasyonlara dönüştürebiliyor.

    Google, Gemini modeline önemli bir yetenek daha ekledi. Daha önce Google Gemini üzerinden yapılan sorgularda genellikle açıklayıcı metinler ve sınırlı sayıda statik görsel sunuyordu. Yeni özellikle birlikte bu yaklaşım kökten değişiyor. Kullanıcılar, karmaşık konuları artık sadece okumakla kalmayacak, doğrudan etkileşimli simülasyonlar üzerinden deneyimleyebilecek.

    Gemini artık simülasyon oluşturabiliyor

    Yeni özellikle birlikte Gemini, karmaşık konuları görselleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların bu sistemler üzerinde değişiklik yapmasına da izin veriyor. Örneğin bir molekül yapısını döndürmek, fiziksel bir sistemi simüle etmek ya da Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini incelemek artık doğrudan sohbet içinde görüntülebiliyor.

    Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, kullanıcıya sunduğu kontrol seviyesi. Oluşturulan simülasyonlar sabit değil; aksine dinamik ve değiştirilebilir yapıda. Kullanıcılar belirli parametreleri manuel olarak ayarlayabiliyor ve bu değişikliklerin sonuçlarını anlık olarak gözlemleyebiliyor. Örneğin Ay’ın Dünya etrafındaki hareketini incelerken hız, kütle çekimi veya başlangıç koşulları gibi değerler değiştirilebiliyor.

    Aslına bakacak olursak, bu özellik özellikle eğitim ve öğrenme tarafında önemli bir fark yaratabilir. Zira kullanıcılar artık teorik bilgiyi doğrudan deneyimleyerek kavrayabilecek. Aynı zamanda mühendislik, fizik ve veri analizi gibi alanlarda da hızlı prototipleme ve kavramsal testler için kullanılabilecek bir araç haline geliyor.

    Yeni özellik şu an küresel olarak kullanıma sunulmaya başladı. Ancak Gemini üzerinde bu yeteneği kullanabilmek için Pro modelinin seçilmesi gerekiyor. Eğitim ve Workspace hesaplarında ise henüz aktif değil.

