Google Gemini'a büyük güncelleme: Canlı simülasyon dönemi başladı

Gemini artık simülasyon oluşturabiliyor
Yeni özellikle birlikte Gemini, karmaşık konuları görselleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların bu sistemler üzerinde değişiklik yapmasına da izin veriyor. Örneğin bir molekül yapısını döndürmek, fiziksel bir sistemi simüle etmek ya da Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini incelemek artık doğrudan sohbet içinde görüntülebiliyor.
Aslına bakacak olursak, bu özellik özellikle eğitim ve öğrenme tarafında önemli bir fark yaratabilir. Zira kullanıcılar artık teorik bilgiyi doğrudan deneyimleyerek kavrayabilecek. Aynı zamanda mühendislik, fizik ve veri analizi gibi alanlarda da hızlı prototipleme ve kavramsal testler için kullanılabilecek bir araç haline geliyor.
Yeni özellik şu an küresel olarak kullanıma sunulmaya başladı. Ancak Gemini üzerinde bu yeteneği kullanabilmek için Pro modelinin seçilmesi gerekiyor. Eğitim ve Workspace hesaplarında ise henüz aktif değil.
