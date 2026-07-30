Google Gemini ve Fatih Terim ortak programa başlıyor

Terim Deneyimi geliyor
Yapılan açıklamaya göre Terim Deneyimi adı verilen program serisi Fatih Terim’in kendi YouTube kanalında yayınlanacak. Toplamda 20 bölüm çekilecek olan program her Çarşamba ve her Pazar günü saat 12.00’da yayında olacak.
Fatih Terim’in kariyerinden anıların paylaşılacağı ve sürpriz konukların olacağı programda birçok önemli soruya Google Gemini üzerinde çözüm önerileri ile yanıtlar aranacak. Programın ilk bölümü ise 2 Ağustos Pazar günü saat 12.00’da yayında olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: