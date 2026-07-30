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    Google Gemini ve Fatih Terim ortak programa başlıyor

    Google Gemini sponsorluğunda başlayacak olan Terim Deneyimi adındaki yeni YouTube program serisinde sorunlara yapay zekâ ile çözüm önerileri aranacak.            

    Google Gemini Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Türkiye’de iş birliği faaliyetlerini önemli ölçüde arttıran yapay zekâ motoru Google Gemini, önce Türk futbol milli takımına sponsor oldu ardından da Fatih Terim ile birlikte farklı bir deneyim programına başlıyor.

    Terim Deneyimi geliyor

    Yapılan açıklamaya göre Terim Deneyimi adı verilen program serisi Fatih Terim’in kendi YouTube kanalında yayınlanacak. Toplamda 20 bölüm çekilecek olan program her Çarşamba ve her Pazar günü saat 12.00’da yayında olacak.

    Fatih Terim’in kariyerinden anıların paylaşılacağı ve sürpriz konukların olacağı programda birçok önemli soruya Google Gemini üzerinde çözüm önerileri ile yanıtlar aranacak. Programın ilk bölümü ise 2 Ağustos Pazar günü saat 12.00’da yayında olacak.

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