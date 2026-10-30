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Google, Gemini'ın dosya oluşturma yeteneklerini genişleterek kullanıcıların PDF, Google Docs, Sheets ve sunum dosyalarını doğrudan sohbet içinde düzenlemesine olanak tanıdı. Yeni özellik sayesinde dosyalarda değişiklik yapmak için uygulamadan çıkmak gerekmiyor.

Konuşma içinde düzenlenebilecek

Google, Gemini'a dosya oluşturma, önizleme ve düzenleme özelliklerini ekledi. Kullanıcılar artık PDF, Google Docs, Google Sheets, sunum dosyaları, Markdown belgeleri, TXT dosyaları ve kod dosyaları üzerinde doğrudan Gemini sohbetleri üzerinden çalışabiliyor.

Google, yılın başlarında Gemini üzerinden dosya oluşturma ve indirme desteğini sunmuştu. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, oluşturdukları dosyaları indirmeden önce sohbet ekranında görüntüleyebiliyor ve düzenleyebiliyor. Böylece bir belgede değişiklik yapmak için işlemi baştan başlatmaya veya farklı bir uygulamaya geçmeye gerek kalmıyor.

Dosyalar ayrıca tam ekran görünümünde açılarak düzenlenebiliyor. Kullanıcılar belgenin belirli bölümlerini seçip Gemini'dan bu kısımları yeniden yazmasını, soruları yanıtlamasını veya içerikte değişiklik yapmasını isteyebiliyor. Örneğin bir tablonun seçilerek grafik haline getirilmesi mümkün.

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PDF dosyalarını görüntüleme ve düzenleme hem web hem de mobil uygulamalarda destekleniyor. Google Docs, Sheets, sunumlar, Markdown, TXT ve kod dosyalarına yönelik düzenleme özellikleri ise şimdilik yalnızca Gemini'ın web sürümünde kullanılabiliyor.

Google, yeni yetenekleri Gemini uygulamasının desteklendiği tüm bölge ve dillerdeki kullanıcılara sunmaya başladı. Özellikler için ücretli abonelik şartı bulunmuyor.

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Google Gemini artık PDF ve belge oluşturup düzenleyebiliyor

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