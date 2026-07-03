Renault, OpenR Link sistemli araçlarına Google Gemini desteğini sunmaya başladı

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Tam Boyutta Gör Renault, OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve entegre Google hizmetlerine sahip modellerine Google Gemini yapay zekâ asistanını sunmaya başladı. Ücretsiz olarak OTA (kablosuz yazılım güncellemesi) ile dağıtılan yeni sistem, Google Asistan'ın yerini alırken daha doğal sesli etkileşim ve daha kapsamlı araç kontrolü vadediyor.

Güncelleme için servise gitmek gerekmiyor. Renault'ya göre güncelleme, Avrupa'daki Twingo E-Tech Electric'ten Rafale'e kadar OpenR Link kullanan tüm model yelpazesini kapsıyor. Aynı zamanda uluslararası pazarlardaki uyumlu modeller de bu güncellemeyi alacak.

Yeni sistemle birlikte Google Gemini, önceki Google Asistan'ın yerini alıyor. Renault, yapay zekâ destekli asistanın konuşmanın bağlamını anlayabildiğini, daha karmaşık istekleri işleyebildiğini ve birden fazla komutu art arda yerine getirebildiğini belirtiyor. Kullanıcılar genel soruların yanı sıra klima ayarları, navigasyon, radyo ve çeşitli araç fonksiyonlarını da sesli komutlarla kontrol edebilecek.

OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ilk kez 2022 yılında Megane E-Tech Electric ile tanıtılmıştı. O tarihten bu yana Google Haritalar, Google Play Store, elektrikli otomobillere özel navigasyon özellikleri ve çeşitli dijital servislerle sürekli geliştirilen platform, Gemini entegrasyonu sayesinde üretken yapay zekâ yeteneklerine de kavuşmuş oldu.

Araç sistemlerine doğrudan erişim sağlıyor

Tam Boyutta Gör Güncelleme tamamlandıktan sonra kullanıcıların merkezi ekrandan Google hesaplarıyla oturum açmaları gerekiyor. Renault, isteğe bağlı kullanım modelini tercih ettiğini ve kullanıcıların Gemini'yi kullanıp kullanmayacağına kendilerinin karar vereceğini belirtiyor. Ayrıca güncellemenin mevcut bağlantı hizmetlerinin geçerliliğini etkilemeyeceği ifade ediliyor.

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Renault'nun sunduğu Gemini entegrasyonu, Android Auto üzerinden kullanılan standart Gemini'den önemli bir noktada ayrılıyor. Yapay zekâ asistanı doğrudan aracın sistemlerine entegre edildiği için kabin sıcaklığını ayarlayabiliyor, navigasyon hedefi belirleyebiliyor ve kalan batarya menzili gibi araç verilerini rota planlamasına dahil edebiliyor. Bunun yanında kullanıcının Google hesabıyla bağlantı korunuyor ve kişisel içeriklere farklı cihazlardan erişim mümkün oluyor.

Araç sistemlerine daha derin erişim sağlanması veri gizliliğini de daha önemli hâle getiriyor. Renault, işlenen araç ve kullanım verilerinin kullanıcının Google hesap ayarları ile verdiği izinlere bağlı olarak değişeceğini belirtiyor.

Gemini Live desteği de yolda

Renault, gelecekte yayınlanacak bir yazılım güncellemesiyle Gemini Live özelliğini de kullanıma sunmayı planlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, her komuttan önce yeniden etkinleştirme ifadesini söylemek zorunda kalmadan daha doğal diyaloglar kurabilecek ve peş peşe birden fazla sesli komutu gerçekleştirebilecek.

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Google Gemini artık Renault otomobillerini de kontrol ediyor

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