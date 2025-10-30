Google Gemini, ChatGPT ile arayı kapatıyor; Aylık kullanıcı sayısı 650 milyona ulaştı

Son mali çeyreğin sonuçlarını yatırımcılarıyla paylaşan Google, Gemini'ın aylık 600 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Google tarafından paylaşılan bu sayı, Gemini'ın ChatGPT ile arasındaki farkı giderek erittiğini gösteriyor. OpenAI, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin haftalık 800 milyon aktif kullanıcısı olduğunu söylemişti. Üst üste gelen bu paylaşımlar, çıktığı ilk dönemde pazarı domine eden ChatGPT'nin artık son derece ciddi rakiplere sahip olduğunu gösteriyor
Diğer yandan Gemini'ın büyüme hızı da dikkat çekiyor. Google, daha Mart ayında Gemini'ın aylık kullanıcı sayısını 350 milyon olarak açıklamıştı. Gemini'ın 7 ay gibi kısa bir sürede kullanıcı kitlesini neredeyse ikiye katlaması, ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne seriyor. Elbette bunda Android entegrasyonunun payı büyük. Zaten Google'ın OpenAI için en endişe verici rakiplerden biri, belki de birincisi kılan da bu. Android sistemi aracılığıyla hâlihazırda milyarlarca kullancıya erişen Google, elindeki bu gücü kullanarak Gemini'ı da hızla yaygınlaştırıyor.
