Google Gemini destekli yeni Siri, 7 yeni özellikle gelecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Siri, Google Gemini altyapısıyla birlikte önemli bir dönüşüm sürecine girmiş oldu. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise bu iş birliğinin perde arkasına dair dikkat çekici teknik ve stratejik detayları ortaya çıkarıyor. Buna göre Apple, Gemini’yi yalnızca bir temel model olarak kullanacak. Ancak kontrol, özelleştirme ve kullanıcı deneyimi tamamen Apple’ın elinde olacak.

Google markası yok, kontrol Apple’da

Rapora göre Apple, Gemini tabanlı yapay zeka sistemini bağımsız olarak ince ayar yapabilecek. Şirket, gerekli durumlarda Google’dan belirli model davranışlarının değiştirilmesini talep edebilecek olsa da genel olarak Gemini’nin Apple’a özel sürümünü kendi başına eğitecek ve yönlendirecek.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Google veya Gemini markasının Siri deneyiminde yer almayacak olması. Apple’ın bu iş birliğini kamuoyunda ön plana çıkarmak istemediği, Siri’nin Google servisleriyle “doldurulmuş” bir asistana dönüşmeyeceği özellikle vurgulanıyor.

Siri neleri farklı yapacak?

Yenilenen Siri, klasik komut odaklı yapıdan çıkarak daha sohbetçi, bağlamı anlayan ve bilgi üreten bir dijital asistana dönüşecek. Gemini tabanlı altyapı sayesinde Siri, dünya bilgisi ve genel kültür sorularına yalnızca bağlantı listelemek yerine doğrudan, açıklayıcı ve tutarlı yanıtlar verebilecek. Hikaye anlatımı, uzun yanıtlar üretme ve konuşmayı sürdürebilme yetenekleriyle Siri, kullanıcıyla tek seferlik etkileşimler yerine devamlı bir diyalog kurabilecek.

Tam Boyutta Gör Yeni sürümle birlikte Siri’nin kişisel bağlam farkındalığı da önemli ölçüde artacak. Asistan, Mail, Mesajlar, Takvim ve diğer uygulamalardaki verileri kullanarak, kullanıcının ne demek istediğini daha iyi anlayacak. Ayrıca geçmiş konuşmaları hatırlayarak, önceki talepleri yeni sorularla ilişkilendirebilecek.

Apple, kendi sunucu çipleri için seri üretime hazırlanıyor 5 sa. önce eklendi

Siri’nin öne çıkan bir diğer yeniliği ise daha fazla görevi doğrudan yerine getirebilmesi olacak. Seyahat planlama, rezervasyon işlemleri, uygulamalar içinde belge oluşturma gibi işlemleri kullanıcı adına yapabilecek. Bunun yanında Apple, Siri’nin duygusal destek gerektiren durumlarda daha doğal ve empati odaklı yanıtlar vermesini hedefliyor.

Yeni Siri ne zaman çıkacak?

Apple, daha kişisel ve güçlü Siri’yi ilk kez WWDC 2024’te ön izlemesini yaparak duyurmuştu. Güncel bilgilere göre bu kapsamlı yenileme, Mart veya Nisan aylarında iOS 26.4 güncellemesiyle kullanıcılara sunulacak. Ancak raporda, bazı ileri seviye yeteneklerin iOS 27 sürümüne kadar gecikebileceği de belirtiliyor.

Yeni Siri özellikleri neler?

Dünya bilgisi ve olgusal sorulara sohbet odaklı, doğrudan yanıtlar verme Daha doğal ve akıcı konuşma yeteneği Hikaye anlatma becerisinin geliştirilmesi Duygusal destek sunabilen daha empatik yanıtlar Seyahat planlama ve rezervasyon gibi daha karmaşık görevleri yerine getirme Notlar uygulamasında içerik ve belge oluşturma (örneğin yemek tarifleri) Kişisel bağlamdan yararlanarak daha isabetli ve ilgili yanıtlar sunma

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Google Gemini destekli yeni Siri, 7 yeni özellikle gelecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: