Google dolandırıcılık mesajlarında kullanıcıyı uyaracak

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Tam Boyutta Gör Yapay zekânın sıçrama yapması ile birlikte maalesef dolandırıcılık yöntemleri de sıçrama yaptı. Yazılım platformları yine yapay zekâyı kullanarak bu dolandırıcılıklara tedbir almaya çalışıyor. Google Gemini bu anlamda önemli bir rol üstleniyor.

Google Gemini destekli dolandırıcılık önlemi

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Google Mesajlar uygulaması kullanıcıları dolandırıcılık mesajları konusunda uyaracak. Kullanıcılar Ayarlar – Sahtecilik Algılama seçeneğini aktif hale getirdikten sonra Google Gemini yapay zekâsının en yeni modelleri devreye girecek.

MacBook üzerinde Googlebook OS 2 gün önce eklendi

Private AI Compute adı verilen teknoloji gönderilen mesajı Google’ın bile erişemeyeceği özel bir alanda çözümlüyor ve analiz ediyor. Gönderen kişinin sicilini araştırarak eğer kara listedeyse kullanıcıyı uyarıyor. Gemini Nano ise mesajlarda bulunan linkleri analiz ederek güvenli olup olmadığı konusunda bilgi veriyor.

Yeni özellik Google Pixel 10+, Samsung Galaxy S26 serisi, Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold 8 telefon modellerinde kısa süre içerisinde erişime açılacak. Ayrıca Honor, Motorola, OPPO, OnePlus, realme, vivo ve Xiaomi markaları da Google ile iş birliği halinde. Bu markaların da yıl bitmeden yeni özelliği cihazlarında sunması bekleniyor.

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Google Gemini dolandırıcıları ifşa edecek

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