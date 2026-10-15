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    Google dolandırıcılık mesajlarında kullanıcıyı uyaracak

    Google Mesajlar içerisine entegre edilen Google Gemini yapay zekâ modelleri gelen mesajların kime ait olduğu ve riskli bağlantılar içerip içermediğini kullanıcıya bildirecek. 

    Google Gemini Tam Boyutta Gör
    Yapay zekânın sıçrama yapması ile birlikte maalesef dolandırıcılık yöntemleri de sıçrama yaptı. Yazılım platformları yine yapay zekâyı kullanarak bu dolandırıcılıklara tedbir almaya çalışıyor. Google Gemini bu anlamda önemli bir rol üstleniyor.

    Google Gemini destekli dolandırıcılık önlemi

    Google tarafından yapılan açıklamaya göre Google Mesajlar uygulaması kullanıcıları dolandırıcılık mesajları konusunda uyaracak. Kullanıcılar Ayarlar – Sahtecilik Algılama seçeneğini aktif hale getirdikten sonra Google Gemini yapay zekâsının en yeni modelleri devreye girecek.

    Private AI Compute adı verilen teknoloji gönderilen mesajı Google’ın bile erişemeyeceği özel bir alanda çözümlüyor ve analiz ediyor. Gönderen kişinin sicilini araştırarak eğer kara listedeyse kullanıcıyı uyarıyor. Gemini Nano ise mesajlarda bulunan linkleri analiz ederek güvenli olup olmadığı konusunda bilgi veriyor.

    Yeni özellik Google Pixel 10+, Samsung Galaxy S26 serisi, Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold 8 telefon modellerinde kısa süre içerisinde erişime açılacak. Ayrıca Honor, Motorola, OPPO, OnePlus, realme, vivo ve Xiaomi markaları da Google ile iş birliği halinde. Bu markaların da yıl bitmeden yeni özelliği cihazlarında sunması bekleniyor.

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