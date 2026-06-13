Google Gemini ile dolandırıcılık yapan Çinli çeteye dava açıldı

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ asistanlarının gelişmesi sadece son kullanıcıların işine yaramıyor. Dolandırıcılar da artık yoğun bir şekilde yapay zekâ kullanarak insanları ağlarına düşürmeye ve cebini son kuruşuna kadar boşaltmaya çalışıyor.

Google Gemini ile dolandırıcılık

Bugün başka birisinin sesini taklit ederek arkadaşını ya da akrabasını dolandırmaya çalışanları okuyoruz. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görseli ve birebir ses taklidiyle dolandırılanlar bile mevcut.

Google AI Studio kullanıcılarına müjde 2 hf. önce eklendi

Google özellikle ABD’de Gemini yapay zekasını kullanarak "büyük çaplı" bir dolandırıcılık operasyonu yürüten Çinli bir siber suç ağına karşı dava açtı. Arama devi, operasyonu çökertmek için FBI ile birlikte AT&T, T-Mobile ve Verizon gibi operatörlerle koordineli çalıştı.

Dava dosyasında Outsider Enterprise adlı Çinli bir örgütün Google Gemini kullanarak sadece iki hafta içerisinde Google, YouTube ve ABD Posta Servisi ile New York E-ZPass gibi resmi kurumları taklit eden 9000 adet sahte web sitesi açtığı, 1 milyon adet sahte URL ürettiği, 55 bin adet spam mesaj gönderdiği ve dolandırıcı bağlantılar içeren 2.5 milyon mesaj hazırladığı belirtiliyor. Bu şekilde yüz binlerce kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı ifade ediliyor.

Google ayrıca yapay zekâ dolandırıcılıklarını engellemek adına Kongreye tavsiyede bulundukları toplam 7 yasanın çıkarılmasını istiyor. Bu yasalar arasında "Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Stratejisi Yasası", "Dolandırıcılık Önleme Stratejik Görev Gücü Yasası", "Yaşlılara Yönelik Dolandırıcılığı Engelleme Yasası" ve "Yapay Zekâ Plan Yasası" bulunuyor.

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Google Gemini dolandırıcılığa alet oldu

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