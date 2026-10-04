Google Gemini Harita aracını yeniledi: Komutlar değişti

Tam Boyutta Gör Google Gemini, Android ve iOS uygulamalarında konum tabanlı sorguları daha doğrudan yönetmeyi sağlayan etkileşimli Harita aracını kullanıma sunmaya başladı. Yeni özellik, kullanıcıların harita üzerinde belirli bir bölge seçerek bu alanı doğrudan Gemini istemlerine eklemesine olanak tanıyor. Google aynı zamanda uygulamadaki Beceriler ve Bağlayıcı erişimini yeniden düzenliyor ve daha önce kullanılan "/" komutlarını "@" sembolü altında birleştiren yeni sistemi beta olarak test ediyor.

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Gemini'de Harita ve entegrasyonlar tek arayüzde birleşiyor

Yeni Harita aracı, Gemini uygulamasının alt bölümünde Fotoğraflar, Kamera ve Dosyalar gibi seçeneklerin bulunduğu alana ekleniyor. Kullanıcılar Harita simgesine dokunduğunda mevcut konumlarını merkeze alan canlı bir harita görünümüyle karşılaşıyor. Harita üzerinde parmak hareketleriyle yakınlaştırma yapılabiliyor, konum işaretçisi sürüklenebiliyor ve arama çubuğu üzerinden farklı bir şehir seçilebiliyor. Bu yapı, Gemini'nin konumla ilgili istemlerde yalnızca metin tabanlı adres bilgilerine bağlı kalmadan belirli bir coğrafi alanı doğrudan bağlama dahil etmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Belirli bir konum seçildikten sonra "Bu alanı keşfet" seçeneğinin kullanılması, Gemini'nin istem alanına "Harita Alanı" etiketi ekliyor. Böylece kullanıcı, uzun sokak isimleri veya koordinatlar yazmadan seçtiği bölge hakkında sorular yöneltebiliyor. Örneğin bir mahalledeki yemek seçenekleri, kısa günübirlik gezi fikirleri veya bölgeyle ilgili yerel öneriler istenebiliyor. Harita verisinin doğrudan isteme bağlanması, özellikle mobil cihazlarda konum belirtmek için birden fazla adım atma ihtiyacını azaltan bir kullanım modeli ortaya koyuyor.

Google'ın diğer değişikliği ise Gemini'nin komut ve entegrasyon arayüzünü hedefliyor. Google uygulamasının 17.63 beta sürümünde test edilen sistemde, daha önce bazı kısayollar için kullanılan eğik çizgi "/" yerine "@" sembolü kullanılmaya başlanıyor. Kullanıcı "@" işaretini yazdığında Beceriler, yeni beceri oluşturma seçenekleri ve etkin Bağlayıcılar aynı menü altında görüntüleniyor. Böylece farklı işlevler için hangi komut biçiminin kullanılacağını hatırlama gereksiniminin azaltılması amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu değişiklik, Google'ın Gemini'yi yalnızca soru-cevap işlevi sunan bir yapay zeka asistanından daha geniş bir araç ve hizmet ekosistemine dönüştürme yaklaşımıyla da örtüşüyor. Harita özelliği fiziksel dünyaya ilişkin bağlamı istemlere dahil ederken, "@" menüsü farklı beceri ve bağlantılara erişimi tek bir giriş yöntemi altında toplamayı hedefliyor. İki değişikliğin ortak noktası, kullanıcıların Gemini'nin farklı yeteneklerine ulaşırken ayrı komut biçimleri veya karmaşık metin girdileri kullanma ihtiyacını azaltması.

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Google Gemini Harita aracını yeniledi: Komutlar değişti

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