Google Gemini Harita aracını yeniledi: Komutlar değişti

Gemini'de Harita ve entegrasyonlar tek arayüzde birleşiyor
Yeni Harita aracı, Gemini uygulamasının alt bölümünde Fotoğraflar, Kamera ve Dosyalar gibi seçeneklerin bulunduğu alana ekleniyor. Kullanıcılar Harita simgesine dokunduğunda mevcut konumlarını merkeze alan canlı bir harita görünümüyle karşılaşıyor. Harita üzerinde parmak hareketleriyle yakınlaştırma yapılabiliyor, konum işaretçisi sürüklenebiliyor ve arama çubuğu üzerinden farklı bir şehir seçilebiliyor. Bu yapı, Gemini'nin konumla ilgili istemlerde yalnızca metin tabanlı adres bilgilerine bağlı kalmadan belirli bir coğrafi alanı doğrudan bağlama dahil etmesini sağlıyor.
Google'ın diğer değişikliği ise Gemini'nin komut ve entegrasyon arayüzünü hedefliyor. Google uygulamasının 17.63 beta sürümünde test edilen sistemde, daha önce bazı kısayollar için kullanılan eğik çizgi "/" yerine "@" sembolü kullanılmaya başlanıyor. Kullanıcı "@" işaretini yazdığında Beceriler, yeni beceri oluşturma seçenekleri ve etkin Bağlayıcılar aynı menü altında görüntüleniyor. Böylece farklı işlevler için hangi komut biçiminin kullanılacağını hatırlama gereksiniminin azaltılması amaçlanıyor.