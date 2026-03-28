    Google Gemini için veri taşıma özelliği duyuruldu

    Google, Gemini için yeni veri taşıma özellikleri duyurdu. Kullanıcılar artık diğer yapay zekâ uygulamalarındaki sohbet geçmişlerini ve kişisel verilerini Gemini’a aktarabilecek.

    Google Gemini için beklenen özellik geliyor: AI veri aktarımı Tam Boyutta Gör
    Gemini ve ChatGPT başta olmak üzere yapay zekâ asistanları arasındaki rekabet giderek daha kişisel bir boyuta taşınıyor. Ancak buradaki sınırlar çok yakında kaldırılabilir. Google, Gemini için kullanıcıların farklı yapay zekâ platformlarından veri aktarabilmesini sağlayan yeni özellikler duyurdu.

    Tüm sohbetler tek platformda

    Google Gemini için duyurulan ilk özellik, kullanıcıların mevcut kullandıkları yapay zekâ aracından kendileri hakkında bir özet oluşturmasını isteyebilmelerini sağlıyor. Bu özet, yazım tarzı, tercih edilen konular veya kişisel detaylar gibi bilgileri içerebiliyor. Daha sonra bu içerik Gemini’a aktarılıyor ve sistem, kullanıcıyı tanımaya bu veriler üzerinden başlıyor.

    İkinci yöntem ise daha kapsamlı. Kullanıcılar, başka bir yapay zekâ asistanındaki tüm sohbet geçmişlerini doğrudan Gemini'a aktarabiliyor. Böylece geçmiş konuşmalara erişim sağlanıyor ve yeni platformda kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Benzer bir özellik kısa süre önce Anthropic tarafından da sunulmuştu.

    Bu bağlamda farklı platformlar arasında veri taşınabilirliği, rekabetin yeni alanlarından biri haline gelmiş durumda. Genel tabloya bakıldığında Google'ın bu hamlesi, kullanıcıları kendi ekosistemine çekmeyi planlıyor. Özellikle geçmiş verilerin kolayca taşınabilmesi, platform değiştirme bariyerini önemli ölçüde düşürebilir.

