    Google, Gemini için Kişisel Zeka özelliğini tanıttı: Google uygulamaları entegre edilebilecek

    Google, Gemini’yi daha kişisel ve kullanışlı hale getiren Personal Intelligence özelliğini tanıttı. Özellik sayesinde kullanıcılar, Gmail ve Fotoğraflar gibi uygulamaları Gemini’ye bağlayabilecek.

    Google, yapay zeka asistanı Gemini’yi daha kişisel ve kullanışlı hale getiren Personal Intelligence (Kişisel Zeka) özelliğini tanıttı. Özellik sayesinde kullanıcılar, Gmail, Google Fotoğraflar, YouTube ve Arama gibi uygulamalarını tek dokunuşla Gemini’ye bağlayabiliyor. Özellik varsayılan olarak kapalı geliyor; kullanıcılar hangi uygulamaların bağlanacağına karar verebiliyor ve istedikleri takdirde kapatabiliyor.

    Gemini, daha kişiselleştirilmiş öneriler sunabilecek

    Kişisel Zeka, iki temel yetenek sunuyor: Karmaşık kaynaklar arasında akıl yürütme ve e-posta, fotoğraf veya videolardan belirli detayları bulup yanıtlara entegre etme. Google’ın verdiği örnekte, kullanıcı aracının lastik ölçüsünü sorduğunda Gemini yalnızca teknik bilgiyi vermekle kalmıyor; Google Fotoğraflar’daki aile yolculuklarını dikkate alarak günlük kullanım ve dört mevsim için farklı lastik önerileri sunuyor, puan ve fiyatları da ekliyor. Aynı senaryoda, plaka bilgisi Fotoğraflar’dan, aracın donanım seviyesi ise Gmail’den bulunabiliyor.



    Kişisel Zeka; kitap, dizi, kıyafet ve seyahat önerilerinde de öne çıkıyor. Yaklaşan bir tatil için, geçmiş e-postalar ve fotoğraflardaki ilgi alanlarını analiz ederek turistik kalabalıklardan kaçınan alternatifler, örneğin gece tren yolculuğu ve yolculukta oynanabilecek masa oyunları önerebiliyor.

    Google, özelliğin gizlilik odaklı tasarlandığını vurguluyor. Bağlantılar isteğe bağlı ve kullanıcı kontrolünde olacak. Gemini, yanıtlarında hangi bağlı kaynaktan yararlandığını belirtecek. Ayrıca, istenirse kişiselleştirme kapatılarak yanıtlar yeniden üretilebilecek.

    Google ayrıca, Gmail veya Fotoğraflar içeriğinin doğrudan modeli eğitmek için kullanılmayacağını belirtiyor. Eğitimde, kişisel veriler ayıklanarak veya gizlenerek yalnızca istemler ve model yanıtları gibi sınırlı bilgilerden yararlanılıyor.

    Kişisel Zeka, önümüzdeki hafta içinde ABD’deki Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine sunulmaya başlanacak. Zamanla daha fazla ülkeye ve ücretsiz kullanıcılara genişletilmesi planlanıyor. Özellik, şimdilik kişisel Google hesapları için geçerli, Workspace (iş, kurumsal, eğitim) hesaplarını kapsamıyor.

