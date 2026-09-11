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    Google Gemini için Windows uygulaması sonunda yayınlandı

    Google, Gemini deneyimini Windows bilgisayarlara taşıdı. Yeni yerel uygulama, klavye kısayolu ve Google servisleriyle entegrasyonla geliyor. İşte detaylar...   

    Google Gemini için Windows uygulaması sonunda yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Gemini Gemini, tarayıcı üzerinden kullanmanın yanı sıra artık doğrudan masaüstüne taşınıyor. Google, Gemini için Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde çalışabilen yerel uygulamasını yayınladı. Windows uygulaması, daha önce Mac bilgisayarlar için sunulan yerel Gemini uygulamasının ardından geldi.

    Gemini, Google servisleriyle entegre çalışıyor

    Yeni uygulama, kullanıcıların Gemini’ye daha hızlı erişebilmesini sağlayan bir klavye kısayolu da sunuyor. Bu sayede farklı bir uygulama veya tarayıcı penceresi açmaya gerek kalmadan Gemini doğrudan masaüstünden çağrılabiliyor. Google, bu özelliğin özellikle belgeler üzerinde hızlı bilgi kontrolü yapmak veya sunumlar için başlık fikirleri oluşturmak gibi işlemlerde kullanılabileceğini belirtiyor.

    Windows için geliştirilen Gemini uygulamasının dikkat çeken özelliklerinden biri, Google’ın diğer yapay zeka araçları ve servisleriyle bağlantılı çalışabilmesi. Kullanıcılar belirli görevleri Gemini Spark adlı yapay zeka asistanına yönlendirebiliyor. Uygulama aynı zamanda Gmail ve Google Drive gibi Google servisleriyle de çalışabiliyor.

    Böylece kullanıcıların farklı platformlar arasında geçiş yapmadan belirli içerikler üzerinde Gemini'den yardım alması mümkün hale geliyor. Ayrıca Google, Gemini uygulamasını yalnızca metin tabanlı işlemlerle sınırlandırmıyor. Şirketin açıklamasına göre uygulama üzerinden Nano Banana ve Gemini Omni gibi yapay zeka araçları kullanılarak görsel ve video üretimi de gerçekleştirilebiliyor.

    Windows uygulaması sistem kaynaklarını zorlamayacak

    Google, yeni Gemini uygulamasının "hafif ve sessiz" çalışacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Dolayısıyla sistem kaynaklarını çok zorlamayacak. Google, mevcut özelliklere ek olarak gelecekte uygulamaya daha fazla masaüstü özelliği kazandırılacağını da açıkladı.

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