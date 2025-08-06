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    Anlık Bildirim

    Google Gemini ile uyku masalları dönemi başladı

    Google Gemini’nin yeni “Storybook” özelliği, kullanıcıların yalnızca bir hikaye tarif ederek yapay zeka destekli resimli çocuk masalları oluşturmasına ve bu masalları sesli dinlemesine imkan tanıyor.

    Google Gemini ile uyku masalları dönemi başladı Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka destekli sohbet botu Gemini için çocuklara yönelik yeni bir araç duyurdu: Storybook. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar sadece hikayeyi tarif ederek resimli masallar oluşturabiliyor. Üstelik Gemini, hazırladığı hikayeyi yüksek sesle de okuyabiliyor.

    Çizimler de yüklenebiliyor

    10 sayfalık kısa hikayeler şeklinde tasarlanan Storybook, her sayfada kısa bir paragraf metin ve bir illüstrasyon sunuyor. Kullanıcılar, hikayeyi çocuk çizimlerinden anime tarzına kadar farklı sanat stillerinde görselleştirmesini isteyebiliyor. Hatta Google, kullanıcıların kendi fotoğraflarını ya da çocuklarının yaptığı çizimleri yükleyerek, bu içerikler etrafında özel hikayeler yaratmalarına da olanak tanıyor.

    Google Gemini ile uyku masalları dönemi başladı Tam Boyutta Gör
    Hikayeler birkaç dakika içinde oluşturulabiliyor. Oldukça basit birkaç cümle ile Gemini, çocuklar için keyifli hikayeler oluşturabiliyor. Yaptığım bir denemede şu tanımlamayı yaptım: “Anime sanatı tarzında eğlenceli, heyecanlı ve kahramanlık hikayesi. Bir grup genç, farklı bir gezegene yolculukları sırasında önlerine çıkan engelleri aşıyor. Engeller arasında inanılmaz uçurumlar, uzay araçları ve uzaylılar var.” Ortaya çıkan “Yıldızlara Yolculuk” adlı masal da şu oldu: https://g.co/gemini/share/328c966442bb

    Hata yapabiliyor

    Ancak her şey beklendiği kadar kusursuz değil. Kullanıcı deneyimlerinde bazı görsel tutarsızlıklar dikkat çekti. Örneğin, bir balık karakterine insan kolu çizilmesi ya da ilginç televizyon görseli gibi komik hatalar görüldü. Google'ın tanıtım videosunda bile bir kadının uzay gemisi inşa ederken elinde hangi aletin olduğu anlaşılamayan garip bir sahne yer aldı.

    Bunlara rağmen, genel olarak oluşturulan hikayeler yapay zeka için tatmin edici bir seviyede. Fakat sanat tarzı tercihlerinde Gemini'nin bazen kullanıcıyla aynı estetik anlayışı paylaşmadığı da gözlemlenmiş durumda. Gemini Storybook özelliği şu anda masaüstü ve mobil platformlarda küresel olarak erişime açık. Üstelik Gemini’nin desteklediği tüm dillerde kullanılabiliyor. Dolayısıyla Türkçe olarak da mevcut. Storybook, Gemini üzerinden Gem’ler vasıtası ile ulaşılabiliyor.

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