Google Gemini ile uyku masalları dönemi başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli sohbet botu Gemini için çocuklara yönelik yeni bir araç duyurdu: Storybook. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar sadece hikayeyi tarif ederek resimli masallar oluşturabiliyor. Üstelik Gemini, hazırladığı hikayeyi yüksek sesle de okuyabiliyor.

Çizimler de yüklenebiliyor

10 sayfalık kısa hikayeler şeklinde tasarlanan Storybook, her sayfada kısa bir paragraf metin ve bir illüstrasyon sunuyor. Kullanıcılar, hikayeyi çocuk çizimlerinden anime tarzına kadar farklı sanat stillerinde görselleştirmesini isteyebiliyor. Hatta Google, kullanıcıların kendi fotoğraflarını ya da çocuklarının yaptığı çizimleri yükleyerek, bu içerikler etrafında özel hikayeler yaratmalarına da olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Hikayeler birkaç dakika içinde oluşturulabiliyor. Oldukça basit birkaç cümle ile Gemini, çocuklar için keyifli hikayeler oluşturabiliyor. Yaptığım bir denemede şu tanımlamayı yaptım: “Anime sanatı tarzında eğlenceli, heyecanlı ve kahramanlık hikayesi. Bir grup genç, farklı bir gezegene yolculukları sırasında önlerine çıkan engelleri aşıyor. Engeller arasında inanılmaz uçurumlar, uzay araçları ve uzaylılar var.” Ortaya çıkan “Yıldızlara Yolculuk” adlı masal da şu oldu: https://g.co/gemini/share/328c966442bb

Hata yapabiliyor

Ancak her şey beklendiği kadar kusursuz değil. Kullanıcı deneyimlerinde bazı görsel tutarsızlıklar dikkat çekti. Örneğin, bir balık karakterine insan kolu çizilmesi ya da ilginç televizyon görseli gibi komik hatalar görüldü. Google'ın tanıtım videosunda bile bir kadının uzay gemisi inşa ederken elinde hangi aletin olduğu anlaşılamayan garip bir sahne yer aldı.

OpenAI’dan sürpriz: Açık ağırlıklı GPT-OSS tanıtıldı 10 sa. önce eklendi

Bunlara rağmen, genel olarak oluşturulan hikayeler yapay zeka için tatmin edici bir seviyede. Fakat sanat tarzı tercihlerinde Gemini'nin bazen kullanıcıyla aynı estetik anlayışı paylaşmadığı da gözlemlenmiş durumda. Gemini Storybook özelliği şu anda masaüstü ve mobil platformlarda küresel olarak erişime açık. Üstelik Gemini’nin desteklediği tüm dillerde kullanılabiliyor. Dolayısıyla Türkçe olarak da mevcut. Storybook, Gemini üzerinden Gem’ler vasıtası ile ulaşılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google Gemini ile uyku masalları dönemi başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: