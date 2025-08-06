Google Gemini ile uyku masalları dönemi başladı

Çizimler de yüklenebiliyor
10 sayfalık kısa hikayeler şeklinde tasarlanan Storybook, her sayfada kısa bir paragraf metin ve bir illüstrasyon sunuyor. Kullanıcılar, hikayeyi çocuk çizimlerinden anime tarzına kadar farklı sanat stillerinde görselleştirmesini isteyebiliyor. Hatta Google, kullanıcıların kendi fotoğraflarını ya da çocuklarının yaptığı çizimleri yükleyerek, bu içerikler etrafında özel hikayeler yaratmalarına da olanak tanıyor.
Hata yapabiliyor
Ancak her şey beklendiği kadar kusursuz değil. Kullanıcı deneyimlerinde bazı görsel tutarsızlıklar dikkat çekti. Örneğin, bir balık karakterine insan kolu çizilmesi ya da ilginç televizyon görseli gibi komik hatalar görüldü. Google'ın tanıtım videosunda bile bir kadının uzay gemisi inşa ederken elinde hangi aletin olduğu anlaşılamayan garip bir sahne yer aldı.
Bunlara rağmen, genel olarak oluşturulan hikayeler yapay zeka için tatmin edici bir seviyede. Fakat sanat tarzı tercihlerinde Gemini'nin bazen kullanıcıyla aynı estetik anlayışı paylaşmadığı da gözlemlenmiş durumda. Gemini Storybook özelliği şu anda masaüstü ve mobil platformlarda küresel olarak erişime açık. Üstelik Gemini’nin desteklediği tüm dillerde kullanılabiliyor. Dolayısıyla Türkçe olarak da mevcut. Storybook, Gemini üzerinden Gem’ler vasıtası ile ulaşılabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: