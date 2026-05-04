    Gemini'nin yeni arayüzü ortaya çıktı: İlk olarak iOS'e geliyor

    Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini için üzerinde çalıştığı yeni arayüz ortaya çıktı. Uygulamanın neredeyse bütün kısımlarını etkileyen değişiklikle Gemini daha sade ve dinamik bir arayüze kavuşuyor.

    Google Gemini uygulaması yenileniyor

    Arayüzdeki en belirgin değişiklik, komut giriş alanın artık kapsül şeklinde bir tasarıma kavuşuyor olması. Ekranın ortasında “Ne üzerine odaklanalım?” yazısının altında, Gemini logosunun çevresinde akışkan ve hareketli bir arka plan yer alıyor. Bu animasyon, kullanıcı etkileşimine hafif tepkiler veriyor ve mevcut arayüzde bulunmayan bir canlılık hissi katıyor. Sonuç olarak ekran, kullanıcıyla birlikte hareket ediyormuş gibi daha dinamik bir deneyim sunuyor.

    Bunun yanında bazı işlevsel değişiklikler de dikkat çekiyor. Alt kısımdaki “+” butonu artık görseller, kamera, müzik, canvas, derin araştırma, rehberli öğrenme ve ek yüklemeler gibi daha geniş bir araç yelpazesini açıyor. Böylece Gemini’nin birçok özelliği tek bir merkezde daha erişilebilir hale geliyor.

    iOS tarafında yeni tasarım, yarı saydam katmanlar, yuvarlatılmış hatlar, yumuşak animasyonlar ve yüzen arayüz öğeleriyle “Liquid Glass” tarzını ön plana çıkarıyor. Bu da Gemini’nin daha önceki düz ve statik görünümünden belirgin bir ayrışma anlamına geliyor. Ek olarak öğeler arasındaki boşluklar da artırılmış ve derinlik hissi güçlendirilmiş. 

    Ancak yeni arayüz henüz herkese açılmış değil, kademeli olarak bütün kullanıcılara sunulması bekleniyor. Şimdilik bu yeni görünüm yalnızca iOS için geçerli, Android kullanıcılarının bir süre daha beklemesi gerekecek.

