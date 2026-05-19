Google, Gemini Omni modelini duyurdu: “Her şeyden her şeye” üretim dönemi başladı

Tam Boyutta Gör Google, I/O 2026 etkinliğinde yapay zeka alanındaki en iddialı adımlarından birini atarak yeni nesil çok modlu modeli Gemini Omni’yi duyurdu. Şirketin “any-to-any” yani “her şeyden her şeye” yaklaşımıyla geliştirdiği model, metin, görüntü, ses ve videoyu tek bir sistem içinde işleyip yeniden üretebiliyor. Böylece Google, daha önce ayrı ayrı çalışan üretken yapay zeka araçlarını tek çatı altında topluyor.

Google’ın açıklamalarına göre Gemini Omni, şirketin yaklaşık bir yıl önce kullanıma sunduğu Nano Banana görüntü üretim ve düzenleme altyapısının devamı niteliğinde geliştirildi. Yeni model ailesinin ilk sürümü olan Gemini Omni Flash, farklı veri türlerini aynı anda analiz edip çıktı üretebilen yerleşik çok modlu bir mimari kullanıyor. Bu yapı sayesinde sistem, yalnızca bir içerik türüne odaklanan ayrı modeller arasında geçiş yapmak yerine tüm işlemleri tek yapay zeka altyapısı üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Video üretimi ve düzenlemede yeni yaklaşım

Gemini Omni’nin en dikkat çekici tarafı, videolar üzerinde konuşma diliyle düzenleme yapılabilmesi oldu. Kullanıcılar sisteme yalnızca kısa komutlar vererek sahneleri değiştirebiliyor, karakterleri dönüştürebiliyor veya kamera açılarını yeniden oluşturabiliyor. Google, modelin önceki komutları hatırlayarak düzenleme sürecini tutarlı biçimde sürdürdüğünü belirtiyor.

Şirketin etkinlikte paylaştığı örneklerde, kısa bir videonun içindeki ortamın tamamen değiştirildiği, aksiyon sekanslarının yeniden tasarlandığı ve teknik açıklama videolarının birkaç cümlelik komutlarla oluşturulduğu görüldü. Google ayrıca modelin fizik kurallarını daha doğru yorumladığını vurguluyor. Yerçekimi, akışkan dinamikleri ve kinetik enerji gibi detayların daha gerçekçi işlenmesi sayesinde yapay zeka videolarında “sentetik görünümünün” azaltıldığı ifade ediliyor.

Gemini Omni’nin dikkat çeken bir başka yönü ise kullanıcıların kendi kaydettikleri videoları temel materyal olarak kullanabilmesi. Örneğin çekilmiş bir video sisteme yüklenebiliyor ve ardından karakterler, objeler veya sahnede gerçekleşen olaylar tamamen değiştirilebiliyor. Google, bu özelliğin özellikle yaratıcı içerik üretimi ve görsel anlatım alanlarında önemli kullanım senaryoları sunacağını düşünüyor.

API tarafında bekleyiş sürüyor

Bununla birlikte Gemini Omni şu aşamada tam anlamıyla kurumsal kullanıma hazır değil. Model şimdilik yalnızca Google’ın ücretli yapay zeka abonelikleri üzerinden erişilebiliyor. Google AI Plus planı aylık 20 dolardan başlarken, etkinlikte tanıtılan yeni AI Ultra paketi aylık 100 dolar seviyesinde konumlandırıldı.

Kurumsal şirketlerin büyük bölümü yapay zeka sistemlerini API üzerinden entegre ettiği için Google’ın Vertex AI altyapısına yönelik desteği kritik önem taşıyor. Şirket, Gemini Omni Flash API erişiminin “önümüzdeki haftalarda” geliştiricilere açılacağını açıkladı. API tarafındaki fiyatlandırma da şimdilik belirsiz.

Güvenlik ön planda

Google, yapay zeka tarafından üretilen videoların kötüye kullanım riskine karşı çeşitli güvenlik önlemleri geliştirdiğini söylüyor. Gemini Omni ile oluşturulan her videoya şirketin SynthID adlı dijital filigran sistemi otomatik olarak ekleniyor. Ayrıca Google, C2PA içerik doğrulama standartlarını da genişlettiğini açıkladı

Şirketin duyurduğu bir diğer yenilik ise AI Content Detection API oldu. Bu sistem, yalnızca Google modellerini değil farklı yapay zeka platformlarından gelen içerikleri de analiz ederek yapay üretim olup olmadığını tespit edebiliyor. Özellikle medya kuruluşları, marka güvenliği ekipleri ve düzenleyici kurumlar açısından bu araçların kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

Google ayrıca “Personal Avatars” adlı yeni programını da tanıttı. Bu sistem sayesinde kullanıcılar kısa videolar çekerek ses ve görüntülerinin yapay zeka içeriklerinde kullanılmasına izin verebiliyor. Böylece şirket, kurumsal avatar çözümleri sunan Synthesia gibi platformlarla doğrudan rekabete girmiş oldu.

Gemini 3.5 Flash da duyuruldu

I/O 2026 kapsamında yalnızca Omni modeli tanıtılmadı. Google aynı zamanda yeni nesil yapay zeka modeli Gemini 3.5 Flash’ı da duyurdu. Şirket, bu modeli yüksek hız ile gelişmiş performansı bir arada sunan yeni bir altyapı olarak tanımlıyor. Google’a göre Gemini 3.5 Flash, önceki Gemini 3.1 Pro modelini kodlama ve ajan tabanlı görevlerde geride bırakıyor.

Gemini 3.5 Flash’ın özellikle uzun süreli yapay zeka görevlerinde, çoklu alt ajan sistemlerinde ve etkileşimli web arayüzleri oluşturmada öne çıkacağı belirtiliyor. Model şu anda Gemini uygulaması ve Google Search içindeki AI Mode üzerinden kullanılabiliyor. Google ayrıca Gemini 3.5 Pro sürümünün gelecek ay yayınlanacağını açıkladı.

Ek olarak Google’a göre göre Gemini servisleri geçen yılki I/O etkinliğinde 400 milyon kullanıcıya sahipken bugün aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyonun üzerine çıkmış durumda. Sistem şu anda 230’dan fazla ülkede ve 70 farklı dilde kullanılıyor.

