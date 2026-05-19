Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Gemini Omni modelini duyurdu: “Her şeyden her şeye” üretim dönemi başladı

    Google, I/O 2026’da tanıttığı Gemini Omni modeliyle metin, görüntü, ses ve videoyu tek sistemde birleştirdi. Yeni yapay zeka, konuşarak video düzenleme ve üretim vadediyor.

    Google, Gemini Omni modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google, I/O 2026 etkinliğinde yapay zeka alanındaki en iddialı adımlarından birini atarak yeni nesil çok modlu modeli Gemini Omni’yi duyurdu. Şirketin “any-to-any” yani “her şeyden her şeye” yaklaşımıyla geliştirdiği model, metin, görüntü, ses ve videoyu tek bir sistem içinde işleyip yeniden üretebiliyor. Böylece Google, daha önce ayrı ayrı çalışan üretken yapay zeka araçlarını tek çatı altında topluyor.

    Google’ın açıklamalarına göre Gemini Omni, şirketin yaklaşık bir yıl önce kullanıma sunduğu Nano Banana görüntü üretim ve düzenleme altyapısının devamı niteliğinde geliştirildi. Yeni model ailesinin ilk sürümü olan Gemini Omni Flash, farklı veri türlerini aynı anda analiz edip çıktı üretebilen yerleşik çok modlu bir mimari kullanıyor. Bu yapı sayesinde sistem, yalnızca bir içerik türüne odaklanan ayrı modeller arasında geçiş yapmak yerine tüm işlemleri tek yapay zeka altyapısı üzerinden gerçekleştirebiliyor.

    Video üretimi ve düzenlemede yeni yaklaşım

    Gemini Omni’nin en dikkat çekici tarafı, videolar üzerinde konuşma diliyle düzenleme yapılabilmesi oldu. Kullanıcılar sisteme yalnızca kısa komutlar vererek sahneleri değiştirebiliyor, karakterleri dönüştürebiliyor veya kamera açılarını yeniden oluşturabiliyor. Google, modelin önceki komutları hatırlayarak düzenleme sürecini tutarlı biçimde sürdürdüğünü belirtiyor.

    Şirketin etkinlikte paylaştığı örneklerde, kısa bir videonun içindeki ortamın tamamen değiştirildiği, aksiyon sekanslarının yeniden tasarlandığı ve teknik açıklama videolarının birkaç cümlelik komutlarla oluşturulduğu görüldü. Google ayrıca modelin fizik kurallarını daha doğru yorumladığını vurguluyor. Yerçekimi, akışkan dinamikleri ve kinetik enerji gibi detayların daha gerçekçi işlenmesi sayesinde yapay zeka videolarında “sentetik görünümünün” azaltıldığı ifade ediliyor.

    Gemini Omni’nin dikkat çeken bir başka yönü ise kullanıcıların kendi kaydettikleri videoları temel materyal olarak kullanabilmesi. Örneğin çekilmiş bir video sisteme yüklenebiliyor ve ardından karakterler, objeler veya sahnede gerçekleşen olaylar tamamen değiştirilebiliyor. Google, bu özelliğin özellikle yaratıcı içerik üretimi ve görsel anlatım alanlarında önemli kullanım senaryoları sunacağını düşünüyor.

    API tarafında bekleyiş sürüyor

    Bununla birlikte Gemini Omni şu aşamada tam anlamıyla kurumsal kullanıma hazır değil. Model şimdilik yalnızca Google’ın ücretli yapay zeka abonelikleri üzerinden erişilebiliyor. Google AI Plus planı aylık 20 dolardan başlarken, etkinlikte tanıtılan yeni AI Ultra paketi aylık 100 dolar seviyesinde konumlandırıldı.

    Kurumsal şirketlerin büyük bölümü yapay zeka sistemlerini API üzerinden entegre ettiği için Google’ın Vertex AI altyapısına yönelik desteği kritik önem taşıyor. Şirket, Gemini Omni Flash API erişiminin “önümüzdeki haftalarda” geliştiricilere açılacağını açıkladı. API  tarafındaki fiyatlandırma da şimdilik belirsiz.

    Güvenlik ön planda

    Google, yapay zeka tarafından üretilen videoların kötüye kullanım riskine karşı çeşitli güvenlik önlemleri geliştirdiğini söylüyor. Gemini Omni ile oluşturulan her videoya şirketin SynthID adlı dijital filigran sistemi otomatik olarak ekleniyor. Ayrıca Google, C2PA içerik doğrulama standartlarını da genişlettiğini açıkladı

    Şirketin duyurduğu bir diğer yenilik ise AI Content Detection API oldu. Bu sistem, yalnızca Google modellerini değil farklı yapay zeka platformlarından gelen içerikleri de analiz ederek yapay üretim olup olmadığını tespit edebiliyor. Özellikle medya kuruluşları, marka güvenliği ekipleri ve düzenleyici kurumlar açısından bu araçların kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

    Google ayrıca “Personal Avatars” adlı yeni programını da tanıttı. Bu sistem sayesinde kullanıcılar kısa videolar çekerek ses ve görüntülerinin yapay zeka içeriklerinde kullanılmasına izin verebiliyor. Böylece şirket, kurumsal avatar çözümleri sunan Synthesia gibi platformlarla doğrudan rekabete girmiş oldu.

    Gemini 3.5 Flash da duyuruldu

    I/O 2026 kapsamında yalnızca Omni modeli tanıtılmadı. Google aynı zamanda yeni nesil yapay zeka modeli Gemini 3.5 Flash’ı da duyurdu. Şirket, bu modeli yüksek hız ile gelişmiş performansı bir arada sunan yeni bir altyapı olarak tanımlıyor. Google’a göre Gemini 3.5 Flash, önceki Gemini 3.1 Pro modelini kodlama ve ajan tabanlı görevlerde geride bırakıyor.

    Gemini 3.5 Flash’ın özellikle uzun süreli yapay zeka görevlerinde, çoklu alt ajan sistemlerinde ve etkileşimli web arayüzleri oluşturmada öne çıkacağı belirtiliyor. Model şu anda Gemini uygulaması ve Google Search içindeki AI Mode üzerinden kullanılabiliyor. Google ayrıca Gemini 3.5 Pro sürümünün gelecek ay yayınlanacağını açıkladı.

    Ek olarak Google’a göre göre Gemini servisleri geçen yılki I/O etkinliğinde 400 milyon kullanıcıya sahipken bugün aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyonun üzerine çıkmış durumda. Sistem şu anda 230’dan fazla ülkede ve 70 farklı dilde kullanılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 4 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik çamaşır makinesi kazan dönerken ses çıkarıyor oneplus 15 kılıf elektrikli araç karşılaştırma elektrikli şofbenin ışıkları yanmıyor whatsapp a girmeden mesaj gelmiyor iphone

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum